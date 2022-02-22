Выделено 50 000 евро на эвакуацию при необходимости жителей Латвии из Украины

Как указали в Министерстве иностранных дел (МИД), цель распоряжения - покрыть расходы, которые возникнут, если из-за серьезной угрозы безопасности со стороны России появится необходимость эвакуации латвийских граждан в условиях ограниченного воздушного сообщения с Украиной.

По данным МИД, сейчас в Украине на короткий или длительный срок находятся почти 3000 латвийцев. Некоторые после призывов МИД уже покинули эту страну.

В МИД указали, что в случае закрытия воздушного сообщения с Украиной и ограничения международных наземных пассажирских перевозчиков возникнет необходимость организации наземного транспорта для эвакуации латвийцев, которые изъявят желание вернуться в Латвию. По оценкам, это может быть около 500 человек.

В МИД добавили, что точную сумму расходов на эвакуацию прогнозировать невозможно, но транспортные расходы на человека рассчитаны в среднем в размере 100 евро, и общая сумма для эвакуации 500 человек составит 50 000 евро.