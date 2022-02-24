Госфинансирование партий может вырасти - его привязали к минимальной зарплате

Сегодня, 24 февраля, Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), поддержав предложения депутатов Юриса Пуце ("Для развития/За!"), Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) и Райвиса Дзинтарса (Национальное объединение) о привязке государственного финансирования партий к размеру минимальной заработной платы.

Поправки вступят в силу при следующем, 14-ом Сейме.

Ранее на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма депутаты оппозиции выразили обеспокоенность тем, что эти изменения через какое-то время увеличат объем государственного финансирования партий. Эксперты, в свою очередь, указали на отсутствие расчетов для введения таких изменений.

В законе определено, что партиям, за которые на последних выборах в Сейм проголосовало более 2% избирателей, будет выделено финансирование в размере 0,9% от минимальной месячной зарплаты за каждый полученный голос. Также планируется выделять 0,1% от минимальной зарплаты за каждый голос на выборах в думы самоуправлений и 0,1% - за каждый голос на выборах в Европарламент.

Политическая организация (партия), за которую на последних выборах в Сейм проголосовало более 5% избирателей, получит государственное финансирование в размере 200 минимальных заработных плат. Общий объем финансирования из государственного бюджета одной партии в течение одного календарного года не может превышать 1600 заработных плат.

Политики уже обсуждают повышение минимальной заработной платы в ближайшие время, например, министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия) заявил, что минимальная зарплата может быть повышена в 2023 году, примерно до 640 евро

Депутаты оппозиции Рамона Петравича, Вячеслав Домбровский и Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян) заявили,

что такие изменения приведут к увеличению финансирования партий в будущем, когда будет повышена минимальная заработная плата.

Петравича подчеркнула, что в таком случае потенциальную дополнительную прибавку в полмиллиона-миллион евро в будущем лучше выделить, например, на покрытие расходов на операции для детей.

В свою очередь, глава центра общественной политики Providus Ивета Кажока указала, что в сейчас Сейм не не может принять решение по этим предложениям оппозиции, поскольку нет данных, позволяющих оценить, получают партии достаточное финансирование или избыточное. Из слов Кажоки также можно сделать вывод, что в будущем дискуссии о повышении минимальной заработной платы рискуют быть восприняты общественностью в контексте того, что партии таким образом увеличивают свое финансирование.