Предприятие Dobeles dzirnavnieks прекращает сотрудничество с Россией

По его словам, Dobeles dzirnavnieks не зависит от импортно-экспортных операций с Россией. "Да, у нас есть опыт экспорта в Россию, но в незначительных количествах и с очень нерегулярными поставками", - сказал Амсилс, добавив, что в текущих условиях сотрудничество компании с Россией невозможно.

Комментируя сотрудничество компании с Украиной, председатель правления Dobeles dzirnavnieks сообщил, что продукция компании регулярно доставляется покупателям в Украине. "Мы очень надеемся, что это сотрудничество продолжится, но когда и какие будут возможности для осуществления поставок, зависит от развития ситуации", - отметил Амсилс.

Отвечая на вопрос о влиянии войны на пищевую промышленность, Амсилс сказал, что война в Украине окажет наибольшее влияние на цены на сырье в Европе, поскольку Украина является одним из крупнейших в мире производителей зерна, особенно пшеницы и кукурузы.