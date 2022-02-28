Narvesen Baltija присоединился к бойкоту товаров из России

В дальнейшем предприятие не будет закупать и торговать продуктами предприятий, представляющих упомянутые страны, также из торговли будут изъяты издания, напечатанные в России и Беларуси.

Narvesen Baltija уже в пятницу, 25 февраля, прекратил закупку тех продуктов, которые произведены в России и Беларуси.

В свою очередь, теперь с полок магазинов планируется снять все продукты, произведенные в России и Беларуси. Изъятие продуктов из торговли будет распространяться на несколько групп продуктов, в том числе на печатные издания, напитки и закуски. В местах торговли из ассортимента будут удалены только напечатанные в России и Беларуси издания, а напечатанная в Латвии пресса на русском языке, в местах торговли Narvesen Baltija можно будет приобрести по-прежнему.

"Вторжение России в Украину является неприемлемым актом агрессии и мы однозначно его не поддерживаем. Для нас неприемлем факт, что кто-то силой пытается подавить право независимого государства самостоятельно выбирать свой путь развития, обрушивается на ее территорию, убивает жителей - сеет страх и разрушение. Поэтому, будучи мыслями с Украиной и ее жителями в эти мрачные дни, мы приняли решение разорвать любые бизнес-связи с предприятиями из России и Беларуси", - отмечает председатель правления Narvesen Baltija Даце Довидена.