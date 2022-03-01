Пабрикс: обязательная военная служба - это не "спасательный круг" для Латвии

Он сказал, что в Латвии планируется сохранить в защитном ядре профессиональные и лучше экипированные вооруженные силы.

"В ядре военной обороны нашей страны имеются высокопрофессиональные вооруженные силы, способности и количество которых будут увеличены. Помимо этого, у нас есть возможность через Земессардзе и через резервистов увеличить количество людей, которые хорошо обучены в военном искусстве и в случае необходимости могут войти в общую оборону нашего государства", - отметил премьер-министр.

Напомним, что в ближайшие три года оборонный бюджет Латвии будет увеличен до 2,5% от валового внутреннего продукта.

Также заявляется, что с момента начала вторжения России в Украину многократно вырос интерес граждан Латвии о вступлении в Земессардзе.

Министр обороны Артис Пабрикс охарактеризовал ситуацию еще более прямо, а именно, в структурных подразделениях Земессардзе формируются даже очереди и желание подать заявку на вступление, демонстрируют самые разные члены латвийского общества - латыши и представители национальных меньшинств. Одновременно Министерство обороны в сотрудничестве с вооруженными силами работает над планами, как увеличить не только число служащих в Земессардзе, но и количество военнослужащих и военнослужащих резерва.

Пабрикс, комментируя вопрос о введении обязательной военной службы в Латвии, пояснил, что это не "спасательный круг", который внезапно создаст лучшие условия для борьбы с противником, поскольку для смены системы потребовалось бы время - примерно десять лет.

"Также обязательная военная служба имеет много слабых мест, которых нет у той системы, которая разработана в Латвии. Я могу честно сказать вам - поверьте мне - там, где в соседних странах недавно введена или восстановлена военная служба, они не более эффективны, чем латвийские силы", - сказал министр обороны.

Он также призвал людей, которые часто говорят об обязательной военной службе, не ожидать каких-либо решений правительства, а уже сейчас добровольно осваивать военные навыки. В то же время он также выразил мнение, что наличие обязательной военной службы не гарантирует хорошую подготовку людей на поле боя, что сейчас доказывает и Россия, поскольку многие из молодых российских солдат, которые какое-то время находились в армии, много не понимают в искусстве ведения войны, и именно поэтому они проигрывают и сдаются.