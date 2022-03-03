Чт, 3.03.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Сумма возврата подоходного налога может уменьшиться. СГД объясняет почему

Иллюстративное фото ФОТО: Yavdat/Shutterstock.com

Сумма возвращаемого подоходного налога с населения может измениться после проверки поданных годовых деклараций и платежных документов, рассказали представители Службы госдоходов (СГД) и объяснили, почему так происходит.

В соцсетях несколько жителей выразили обеспокоенность тем, что сумма возвращаемого налога, подлежащая возмещению, после перерыва в работе Системы электронного декларирования (EDS) СГД оказалась ​​меньше, чем она была представлена ​​при подаче декларации 1 марта.

Представители СГД поясняют, что сумма к возмещению формируется из данных населения, их работодателей и государственных баз данных. Подготовленные декларации проверяются СГД, поэтому изначально автоматически рассчитанная сумма возвращаемых налогов может измениться.

Это может произойти в случаях, когда, например, представлены недействительные платежные документы, расходы одного члена семьи задекларированы в нескольких декларациях или работодатель лица меняет данные о доходах работника, а также в других случаях, пояснили представители СГД.

Однако если после подачи декларации и получения решения от СГД есть опасения, что рассчитанная сумма неверна, налоговая служба предлагает написать претензию в системе EDS, в разделе "Переписка с СГД". Тогда специалисты проверят достоверность данных еще раз.

Начиная с 1 марта 2022 года можно подать годовую декларацию о доходах за 2021 год и вернуть переплаченный подоходный налог за оправданные расходы.

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