Сумма возврата подоходного налога может уменьшиться. СГД объясняет почему

В соцсетях несколько жителей выразили обеспокоенность тем, что сумма возвращаемого налога, подлежащая возмещению, после перерыва в работе Системы электронного декларирования (EDS) СГД оказалась ​​меньше, чем она была представлена ​​при подаче декларации 1 марта.

Представители СГД поясняют, что сумма к возмещению формируется из данных населения, их работодателей и государственных баз данных. Подготовленные декларации проверяются СГД, поэтому изначально автоматически рассчитанная сумма возвращаемых налогов может измениться.

Это может произойти в случаях, когда, например, представлены недействительные платежные документы, расходы одного члена семьи задекларированы в нескольких декларациях или работодатель лица меняет данные о доходах работника, а также в других случаях, пояснили представители СГД.

Однако если после подачи декларации и получения решения от СГД есть опасения, что рассчитанная сумма неверна, налоговая служба предлагает написать претензию в системе EDS, в разделе "Переписка с СГД". Тогда специалисты проверят достоверность данных еще раз.