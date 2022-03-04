Эксперты: цены на продукты продолжат расти

Будут повышаться цены на все продовольственные товары, так как ситуация не улучшается и ни один из ресурсов, которые необходимы для производства продуктов, не становится дешевле.

"На данный момент ясно, что в ближайшее время мы можем даже не надеяться на снижение цен на продукты. Вопрос лишь в том, как сильно они вырастут", - сказала Гулбе.