Пт, 4.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Эксперты: цены на продукты продолжат расти

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Цены на продукты питания в Латвии в ближайшее время продолжат расти, сказала в интервью Латвийскому радио руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.

Будут повышаться цены на все продовольственные товары, так как ситуация не улучшается и ни один из ресурсов, которые необходимы для производства продуктов, не становится дешевле.

"На данный момент ясно, что в ближайшее время мы можем даже не надеяться на снижение цен на продукты. Вопрос лишь в том, как сильно они вырастут", - сказала Гулбе.

Она отметила, что жители Латвии активно скупают соль, гречку, макароны и рис, но в основном эти продукты приобретаются не для собственного потребления, а для помощи жителям Украины.

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