Эксперты: цены на продукты продолжат расти

Будут повышаться цены на все продовольственные товары, так как ситуация не улучшается и ни один из ресурсов, которые необходимы для производства продуктов, не становится дешевле.
"На данный момент ясно, что в ближайшее время мы можем даже не надеяться на снижение цен на продукты. Вопрос лишь в том, как сильно они вырастут", - сказала Гулбе.
Она отметила, что жители Латвии активно скупают соль, гречку, макароны и рис, но в основном эти продукты приобретаются не для собственного потребления, а для помощи жителям Украины.