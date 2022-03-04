ООН: В Украине погиб уже 331 мирный житель, в том числе 19 детей
По информации ООН, с начала войны в Украине погиб по меньшей мере 331 мирный житель, в том числе 19 детей, еще минимум 675 человек получили ранения, сообщает Reuters.
По информации ООН, с начала войны в Украине погиб по меньшей мере 331 мирный житель, в том числе 19 детей, еще минимум 675 человек получили ранения, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что реальное число потерь среди мирных жителей, по мнению ООН, гораздо выше.
Накануне организация оценила число погибших в Украине мирных жителей как минимум в 249 человек, включая 17 детей, число раненых - как минимум в 553 человека, включая 30 детей.