Министерство: Страны Балтии отключатся от российской электросети раньше, чем планировалось

Отключение стран Балтии от сети электроснабжения БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Беларусью и Россией, ранее было запланировано на 2025 год.

Как рассказала Индриксоне, с Эстонией и Литвой удалось договориться о том, что не стоит тянуть с проектом синхронизации до 2025 года, это можно сделать и раньше.

"Министр [экономики] [Янис Витенбергс] обратился за поддержкой к Европе, чтобы эти решения можно было реализовать быстрее", - сказала Индриксоне.

Она отметила, что на преждевременное отключение также потребуется дополнительное финансирование, но уже сейчас это обеспечит гораздо более высокую безопасность электроснабжения.

Страны Балтии технически смогут обеспечить работу электросети, если Россия отключит Балтию от сети БРЭЛЛ

Страны Балтии могли бы технически обеспечить работу электросети в ближайшее время, если Россия отключит их от электросети БРЭЛЛ, но тогда им пришлось бы жить в "островном режиме" и самим поддерживать стабильность системы, сообщил заместитель государственного секретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс.

Он пояснил, что поставки электроэнергии из России в общем объеме потребления Латвии в настоящее время составляют примерно 7%.

Это свидетельствует о том, что электроэнергия России из коммерческих потоков "абсолютно не критична и мы могли бы выжить без нее".

При этом Шайцанс подчеркнул, что важнее всего не коммерческие потоки, а технические - потоки для стабильности системы. Страны Балтии по-прежнему работают в единой энергосистеме с Россией и Беларусью, и контроль над балтийской системой осуществляет российский оператор.

"Это потенциальный риск, если ситуация обострится", - сказал заместителя госсекретаря Минэкономики, пояснив, что если страны Балтии будут десинхронизированы с сетью БРЭЛЛ, то им придется самостоятельно поддерживать стабильность системы, частоты, инерцию и тому подобное с помощью соединений со Скандинавией и Польшей.

Шайцанс указал, что система протестирована, операторы работают над различными сценариями по ее внедрению и технически это может быть сделано в ближайшем будущем.

Он также отметил, что это, безусловно, негативно скажется на цене, так как придется эксплуатировать все генерирующие блоки, которые есть в Латвии и странах Балтии, что, в свою очередь, будет означать увеличение потребления газа на ТЭЦ.