Бесплатный проезд и пособие в 500 евро при устройстве на работу: что получат в Латвии беженцы из Украины

Во вторник Кабинет министров утвердил поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают ряд дополнительных механизмов для оказания более эффективной поддержки людям, покидающим Украину или не имеющим возможности вернуться туда из-за войны, развязанной Россией. Закон был принят Сеймом 3 марта.

Поправки призваны обобщить потребности гражданского населения Украины, нуждающегося в поддержке, чтобы государство и самоуправления могли оказывать им эффективную и скоординированную поддержку.

Поправки также определяют возможность для украинских граждан, получивших фармацевтическое образование, работать на латвийских фармацевтических компаниях.

Поправки уточняют право украинских детей, спасающихся от войны, на получение дошкольного образования с полутора лет до начала основного образования.

Если предоставить этим детям места в муниципальных детских садах невозможно, самоуправление покроет расходы частных поставщиков услуг дошкольного образования в порядке и в размере, установленных нормативными актами.

Законопроектом также предусмотрена возможность для муниципальной социальной службы оказывать поддержку гражданским жителям Украины незамедлительно в случае выявления такой необходимости. Муниципальная социальная служба вправе в течение шести месяцев, до 31 августа 2022 года, не проводить оценку материального положения украинцев перед принятием решения о пособии.

Поправки также предусматривают обеспечение более эффективной и быстрой помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для этого будет введен новый институт чрезвычайной опеки, которая будет относиться только к украинским детям.

Законопроект также предусматривает обеспечение бесплатного передвижения граждан Украины в общественном транспорте по всей территории Латвии.