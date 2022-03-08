Акустический концертный зал в Доме конгрессов: правительство поддержало строительство

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является одним из важнейших приоритетов его повестки дня, его реализация также зафиксирована в декларации правительства. Он подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства является третьей попыткой приблизиться к концертному залу.

По словам Кокале, архитекторы пришли к выводу, что расположение в Доме конгрессов создает ряд преимуществ - национальный акустический концертный зал станет органичной частью центра, будет располагаться в благоустроенной и парковой зоне, до него легко добраться как пешком, так и на общественном транспорте, а также имеется готовая подземная автостоянка.

Латвийский музыкальный совет также выразил поддержку Дому конгрессов в качестве места для акустического концертного зала при условии, что здание будет перестроено и расширено.

Здание Рижского Дома конгрессов можно расширить, подтверждает проведенное ООО Nams углубленное исследование здания.

Управление национального культурного наследия также признало, что здание Дома конгрессов может быть преобразовано для полноценного использования в будущем. Улучшения могут быть связаны с функциональностью здания, акустикой, обеспечением доступности, а также тщательно продуманными изменениями размеров, обеспечивая при этом щадящее отношение к окружающему парку.

Как показал опрос, проведенный центром изучения рынка и общественного мнения SKDS в декабре 2021 года, Дом конгрессом считают наиболее подходящим местом для концертного зала две трети латвийцев.