Домбровскис: Сейчас важно оказать максимальное давление на Россию

"На данный момент важно оказать максимальное давление на Россию и снизить возможности России по финансированию войны", - подчеркнул Домбровскис, добавив, что санкции, введенные в отношении российского финансового сектора, уже показывают очень серьезное влияние.

"С начала войны стоимость российского рубля упала примерно на 30%. Московская биржа была закрыта всю прошлую неделю и до сих пор не открыта. Значительная часть активов Центрального банка России заморожена. Базовая процентная ставка повышена до 20%.

Кредитные рейтинги России очень быстро уменьшены и находятся только немного выше уровня неплатежеспособнсти. Visa и MasterCard приостановили свою деятельность в России. В результате мы уже наблюдаем очень серьезное влияние на финансовый сектор",

- сказал Домбровскис.

При этом он отметил, что в финансовой сфере Россия приняла антисанкции против ЕС, но их влияние достаточно ограничено. "Поэтому финансовый сектор - это то место, где мы действительно можем оказать сильное давление на Россию, а ее ответные возможности не так велики", - сказал он.

В свою очередь, самые болезненные из контрсанкций России, по его словам, будут касаться энергетического сектора. "Если посмотреть на экспорт России в ЕС, то больше половины составляют энергоресурсы - газ, нефть, уголь. Поэтому самый болезненный момент - это действительно энергоносители", - признал Домбровскис.

Он выразил сомнение в выгодности для России попыток переориентации внешнеэкономического сотрудничества на Китай.

"Доля Китая в структуре российского экспорта удвоилась с 2014 года, и текущая ситуация определенно ускорит эту тенденцию. При этом известно и то, что Китай очень хорошо умеет диктовать свои правила в таких ситуациях и, вероятно, они не будут выгодными для России", - сказал Домбровскис.

Он также отметил, что, с одной стороны, Китай не присоединился к западным санкциям против России. В то же время китайские компании предпринимают определенные шаги и отказываются от сотрудничества с Россией, возможно, опасаясь санкций Запада в отношении компаний, сотрудничающих с Россией.

ЕС ввел ряд санкций после вторжения России в Украину 24 февраля. В частности, запрещены любые операции с Центральным банком России или любым учреждением, действующим от его имени.

С 12 марта от системы SWIFT будет отключен ряд российских банков. Российским компаниям и лицам запрещено продавать или поставлять товары и технологии, связанные с нефтегазовой, аэрокосмической, транспортной и телекоммуникационной, военной и оборонной сферами, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Запрещается оказание услуг, связанных с технической поддержкой, брокерско-финансовой деятельностью и др.