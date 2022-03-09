Война в Украине ударила по стоимости пшеницы: цена выросла вдвое выше "нормальной"

"Война в Украине сильно потрясла мировой рынок продовольствия. Россия и Украина до сих пор поставляли на международный рынок треть от общего объема пшеницы. В настоящее время нормальная хозяйственная деятельность в Украине невозможна: работники призваны в армию, чрезвычайно затруднено снабжение горючим, семенами и другими материалами. Скоро должна начаться посевная, но надежда на скорейшее окончание войны слаба", - комментирует ситуацию экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.

В результате на рынке царит паника, и цена на пшеницу приближается к 400 евро за тонну: это примерно вдвое выше "нормальной цены" до пандемии и намного дороже, чем во время пандемии. Влияние на другие продукты менее выражено.

Если такая цена на пшеницу сохранится в течение длительного времени, ожидается, что это вызовет огромную напряженность в бедных странах.

Страутиньш напоминает, что так называемая "арабская весна" 2011 года была вызвана резким ростом цен на зерно, поэтому уже сейчас можно предположить, что волна беспорядков в мире, вызванная этой войной, может длиться годами.