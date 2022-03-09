Война в Украине ударила по стоимости пшеницы: цена выросла вдвое выше "нормальной"
Экономисты предупреждают о росте цен на пшеницу, пишет в среду газета Latvijas avīze.
Экономисты предупреждают о росте цен на пшеницу, пишет в среду газета Latvijas avīze.
"Война в Украине сильно потрясла мировой рынок продовольствия. Россия и Украина до сих пор поставляли на международный рынок треть от общего объема пшеницы. В настоящее время нормальная хозяйственная деятельность в Украине невозможна: работники призваны в армию, чрезвычайно затруднено снабжение горючим, семенами и другими материалами. Скоро должна начаться посевная, но надежда на скорейшее окончание войны слаба", - комментирует ситуацию экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.
В результате на рынке царит паника, и цена на пшеницу приближается к 400 евро за тонну: это примерно вдвое выше "нормальной цены" до пандемии и намного дороже, чем во время пандемии. Влияние на другие продукты менее выражено.
Страутиньш напоминает, что так называемая "арабская весна" 2011 года была вызвана резким ростом цен на зерно, поэтому уже сейчас можно предположить, что волна беспорядков в мире, вызванная этой войной, может длиться годами.
Эксперт по макроэкономике банка SEB Дайнис Гашпуйтис также прогнозирует, что рост цен на продукты питания неизбежен, и на данный момент кажется, что он будет очень стремительным. Высокие цены на энергоносители и удобрения еще больше усложняют ситуацию, так как невозможно компенсировать рост цен в длинной производственной цепочке. Война в Украине усугубляет этот эффект.