В аэропорту "Рига" подсчитали убытки от потери российского и украинского рынков

В том числе доходы от российского рынка в этом году в бюджете были запланированы в размере около 4 млн евро, украинского - 3 млн евро.

Как сообщила Одиня, это примерно 9% бюджета аэропорта.

Она также не исключила, что геополитическая ситуация уменьшит приток туристов в Ригу.

Одиня подчеркнула, что в настоящее время большое значение имеет строительство нового терминала, которое должно происходить одновременно со строительством станции Rail Baltica. Однако руководитель аэропорта допускает, что, если затраты будут слишком большими, строительство придется перенести на более поздний срок, чем предусмотренные в настоящее время конец 2023 года - начало 2024 года.