Великобритания впервые предоставила Украине "летальную помощь"

В данном случае речь о поставках 3615 единиц противотанкового оружия, партии стрелкового оружия, боеприпасов, и средств связи. Великобритания также готовится отправить небольшую партию противотанковых ракет Javelin.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину. Он сделал это заявление после того, как США отклонили предложение Польши передать Киеву сделанные в России самолеты МиГ-29.
"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил Шольц
Ранее сообщалось, что Германия собирается отправить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер".