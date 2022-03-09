Великобритания впервые предоставила Украине "летальную помощь"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину. Он сделал это заявление после того, как США отклонили предложение Польши передать Киеву сделанные в России самолеты МиГ-29.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил Шольц