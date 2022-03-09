Чт, 10.03.2022
Если не остановить Путина, угрожающего начать ядерную войну, в мире вообще не останется безопасного места Елена Зеленская, первая леди Украины
Елена Зеленская, первая леди Украины

Великобритания впервые предоставила Украине "летальную помощь"
Дополнено

ФОТО: AFP / Scanpix

Министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Великобритания впервые предоставила Украине "летальную помощь". Этот термин обычно означает помощь, которая используется для ведения войны, то есть оружие и военные транспортные средства, пишет Русская служба BBC.

В данном случае речь о поставках 3615 единиц противотанкового оружия, партии стрелкового оружия, боеприпасов, и средств связи. Великобритания также готовится отправить небольшую партию противотанковых ракет Javelin.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, Германия не будет отправлять военные самолеты в Украину. Он сделал это заявление после того, как США отклонили предложение Польши передать Киеву сделанные в России самолеты МиГ-29.

"Мы предоставили все виды оборонных материалов и отправили оружие, о котором мы вам говорили, но верно и то, что мы должны очень тщательно обдумать, что мы делаем конкретно, и, безусловно, военные самолеты не являются частью этого", - заявил Шольц

Ранее сообщалось, что Германия собирается отправить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет земля-воздух типа "Стингер". 

Последние новости

НАВЕРХ
Back