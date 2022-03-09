Билеты на рижский общественный транспорт теперь можно приобрести в приложении Narvesen

В мобильном приложении можно купить билет на одну поездку на автобусе, трамвае или троллейбусе Rīgas satiksme, цена билета составит 1,15 евро, или столько же, сколько в физических точках продаж.
"Билеты на общественный транспорт - одна из самых популярных ежедневных покупок в торговых точках Narvesen в Риге, поэтому было естественным создать возможность приобрести их через мобильное приложение Narvesen", - говорит Даце Довидена, председатель правления Narvesen Baltija.
Продажа билетов в мобильном приложении Narvesen осуществляется в сотрудничестве с Mobilly.
Уже сообщалось, что с 21 октября в общественном транспорте Rīgas satiksme можно расплачиваться и кодовыми билетами. Их можно приобрести в приложениях Rīgas satiksme и Mobilly.