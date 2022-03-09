Чт, 10.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

Билеты на рижский общественный транспорт теперь можно приобрести в приложении Narvesen

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Кодовые билеты на проезд в рижском общественном транспорте с 8 марта также можно приобрести в мобильном приложении Narvesen LV, сообщили агентству LETA в компании Narvesen Baltija.

В мобильном приложении можно купить билет на одну поездку на автобусе, трамвае или троллейбусе Rīgas satiksme, цена билета составит 1,15 евро, или столько же, сколько в физических точках продаж.

"Билеты на общественный транспорт - одна из самых популярных ежедневных покупок в торговых точках Narvesen в Риге, поэтому было естественным создать возможность приобрести их через мобильное приложение Narvesen", - говорит Даце Довидена, председатель правления Narvesen Baltija.

Продажа билетов в мобильном приложении Narvesen осуществляется в сотрудничестве с Mobilly.

Уже сообщалось, что с 21 октября в общественном транспорте Rīgas satiksme можно расплачиваться и кодовыми билетами. Их можно приобрести в приложениях Rīgas satiksme и Mobilly.

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