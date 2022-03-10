Министр финансов не поддерживает снижение налогов на топливо

По мнению Рейрса, народ Латвии должен проявлять солидарность с Украиной, где каждый день убивают людей, а также вкладывать средства в безопасность и оборону своей страны.

"Война стоит человеческих жизней в Украине, она будет стоить нам денег в Латвии и доставит много неудобств жителям Латвии и всей Европы. Рост цен на топливо по сравнению с человеческими жизнями и безопасностью - относительно малое неудобство", - говорит Рейрс.

Он призывает к пониманию того, что государство не сможет возместить все расходы. Министр считает, что привычки населения изменятся и "люди будут рассматривать более экологичные способы передвижения".