Министр финансов не поддерживает снижение налогов на топливо
Министр финансов Янис Рейрс не поддерживает замедление роста цен на топливо за счет снижения налогов, сообщила агентству LETA советник Рейрса по связям с общественностью Мудрите Грундуле.
Министр финансов Янис Рейрс не поддерживает замедление роста цен на топливо за счет снижения налогов, сообщила агентству LETA советник Рейрса по связям с общественностью Мудрите Грундуле.
По мнению Рейрса, народ Латвии должен проявлять солидарность с Украиной, где каждый день убивают людей, а также вкладывать средства в безопасность и оборону своей страны.
"Война стоит человеческих жизней в Украине, она будет стоить нам денег в Латвии и доставит много неудобств жителям Латвии и всей Европы. Рост цен на топливо по сравнению с человеческими жизнями и безопасностью - относительно малое неудобство", - говорит Рейрс.
Он призывает к пониманию того, что государство не сможет возместить все расходы. Министр считает, что привычки населения изменятся и "люди будут рассматривать более экологичные способы передвижения".
Сейм решил не включать в повестку дня заседания в четверг два законопроекта, в которых депутаты фракции Союза зеленых и крестьян вместе со своими коллегами по оппозиции призывают снизить акцизный налог на топливо.