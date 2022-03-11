"Соль привезли, еще и со скидкой!". Война скорее изменит цены на продукты, чем их доступность

Однако еще в начале недели полки с солью и крупами в некоторых магазинах были пустыми, также вырос спрос на макароны, муку и кофе. Местами соль была полностью раскуплена, причем даже упаковки по 10 и 25 кг.

Между тем представители магазинов говорят, что запасов продуктов достаточно. Сейчас спрос на товары длительного хранения уже несколько снизился - видимо, желающие уже закупили запасы.

Магазины призывают людей сохранять спокойствие. "Запасы продуктов в настоящее время достаточны, и Elvi в состоянии полностью удовлетворить потребности клиентов как в свежих повседневных продуктах, так и в товарах, спрос на которые быстро растет из-за создания запасов и посылок гуманитарной помощи", - говорит Лайла Вартукаптейне, коммерческий директор Elvi Latvija.

Безусловно, Украина является важным источником продовольствия для всей Европы, война в этой стране может повлиять на ситуацию на продовольственном рынке, но ожидается, что война скорее изменит цены на продукты, чем их доступность, отметила Вартукаптейне.

Минземледелия: латвийские производители способны удовлетворить спрос на продукты питания в Латвии

Латвийские производители продуктов питания и фермеры в полной мере способны удовлетворить спрос по всем основным группам продовольствия, заявили в Министерстве земледелия, комментируя опасения о возможном дефиците продуктов питания, если продолжится война России против Украины.

В министерстве отметили, что продуктов питания в Латвии производится больше, чем необходимо для внутреннего потребления.

По таким группам продуктов, как молоко и молочные продукты, крупы, яйца, говядина и изделия из нее, баранина и мясо коз обеспечение существенно превышает 100%, что позволяет производителям этих продуктов их экспортировать.

Например, Латвия производит в 3,7 раза больше зерна, в 2 раза больше говядины и продуктов из нее, в 1,7 раза больше яиц, чем потребляется в стране.

В Минземледелия подчеркнули, что способность пищевой промышленности Латвии обеспечить жителей продуктами питания в необходимом количестве подтвердила пандемия Covid-19, когда, в отличие от некоторых других стран, в латвийских магазинах продукты были доступны в широком ассортименте и без сбоев в поставках.