Пн, 14.03.2022
Утверждения о "постановочных" кадрах не выдерживают никакой критики. Они точно не соответствуют действительности о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине
о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Желать смерти Путину и Лукашенко в Facebook и Instagram все-таки будет нельзя

Facebook ФОТО: Unsplash

Компания Meta Platforms запретила пользователям Instagram  и Facebook оставлять пожелания смерти и призывы к убийству глав государств, передает "Медуза" со ссылкой на Reuters и внутреннее письмо сотрудникам Meta от вице-президента компании Ника Клегга.

"Мы сужаем фокус, чтобы четко указать в руководстве, что его никогда нельзя интерпретировать как потворствующее насилию против русских. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства, - написал Клегг. - Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских".

Ранее 10 марта на фоне войны в Украине Meta изменила политику, перестав в некоторых странах удалять призывы к насилию в отношении военных РФ и пожелания смерти главам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позднее такие посты стало можно писать только пользователям соцсетей из Украины.

Днем позднее российский Следственный комитет возбудил на работников Meta уголовное дело о призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать корпорацию "экстремистской".

В понедельник, 14 марта в РФ заблокировали работу Instagram из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против граждан России". Facebook был заблокирован еще 4 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил представителям СМИ, что изменения Meta вряд ли поспособствуют тому, что продукты Meta разблокируют в России в ближайшее время.

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