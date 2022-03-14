Желать смерти Путину и Лукашенко в Facebook и Instagram все-таки будет нельзя

"Мы сужаем фокус, чтобы четко указать в руководстве, что его никогда нельзя интерпретировать как потворствующее насилию против русских. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства, - написал Клегг. - Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских".

Ранее 10 марта на фоне войны в Украине Meta изменила политику, перестав в некоторых странах удалять призывы к насилию в отношении военных РФ и пожелания смерти главам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позднее такие посты стало можно писать только пользователям соцсетей из Украины.

Днем позднее российский Следственный комитет возбудил на работников Meta уголовное дело о призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать корпорацию "экстремистской".

В понедельник, 14 марта в РФ заблокировали работу Instagram из-за "размещения информации, содержащей призывы к насилию против граждан России". Facebook был заблокирован еще 4 марта.