Lidl вводит ограничения на покупку некоторых товаров

В последнее время в магазинах Lidl наблюдается повышенный спрос на некоторые товары, и для обеспечения их доступности для всех покупателей временно введено ограничение на количество, которое может приобрести один человек, сообщил представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис.

Он пояснил, что ограничения в основном касаются консервов и продуктов длительного хранения, таких как масло, а также различных средств гигиены, в том числе туалетной бумаги.

В магазинах Maxima также чаще обычного стали покупать товары с длительным сроком хранения, но сеть пока не планирует вводить ограничения, сказала представитель Maxima Latvija Лаура Багата.

Магазины Maxima работают над пополнением полок. При постепенной нормализации поставок товары, которых сейчас не хватает, в ближайшее время будут доставлены в необходимом количестве.

Ограничений на количество покупок на данный момент не планируется и в магазинах сети Rimi. Компания следит за развитием ситуации, чтобы все товары, как и прежде, были доступны каждому, указал директор департамента категорий Rimi Latvia Милан Блумс.

Он напоминает, что в интернет-магазине Rimi с момента его создания на некоторые товары действует ограничение по объему. Цель этого - позаботиться о том, чтобы нагрузка на складских работников и курьеров не была чрезмерной.