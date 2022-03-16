"Яндекс.Такси" в Латвии могут заблокировать

Она заявила, что информация о включении Худавердяна в санкционный список поступила в среду, 16 марта, утром.

В настоящее время управление оценивает отношения Худавердяна с Yandex.Taxi, которое запускает мобильное приложение Yandex Go.

Плоне указала, что в случае установления юридических обязательств регистрация Yandex.Taxi в Латвии будет аннулирована, а работа мобильного приложения Yandex Go на территории Латвии будет заблокирована.

Как сообщили агентству LETA в Yandex.Taxi, сервис Yandex Go в Латвии продолжает работать в обычном режиме.

Компания заявила, что Худавердяна попал под санкции как физическое лицо, поэтому ни российский "Яндекс", ни какая-либо из его дочерних компаний не попали под санкции в США, ЕС или Великобритании.

ЕС утвердил четвертый пакет санкций против России, усилив давление на физических и юридических лиц, виновных в войне против Украины.