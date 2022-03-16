Гостиничный бизнес восстанавливается после пандемии. Но в Латвии ситуация все равно хуже

"Согласно данным отчета STR Global, осенью 2021 года заполняемость отелей в Германии восстановилась на 65-70% по отношению к 2019 году, а в Польше этот показатель достиг 80-85%. Cредняя цена за номер составляла 70-80%, в Польше - 80-82,5% по сравнению с 2019 годом.

Гостиничная индустрия Латвии восстанавливается медленнее: согласно данным Benchmark Alliance, оживление рынка туристических поездок осенью 2021-ого года привело к восстановлению заполняемости латвийских отелей только на 40-45%, а средняя цена за номер составила 65-75% по отношению к 2019 году", - поделилась Стирна.

В то же время ведущий гостиничный оператор Латвии Mogotel продолжает расширять географию присутствия, подписав соглашение с одним из крупнейших в мире гостиничных франчайзеров - компанией Wyndham Hotels & Resorts, сказано в пресс-релизе предприятия.

На сегодняшний день сети Wyndham принадлежит более 9000 отелей в 95 странах мира. Компания Mogotel стала первым гостиничным оператором из стран Балтии, взявшим в управление отели под брендом Wyndham.

"В 2022 году мы продолжим укреплять позиции в европейском гостиничном бизнесе от имени Латвии и планируем подписать еще несколько соглашений, что позволит расти нашей компании и нашей команде и способствовать тому, чтобы имя нашей страны гордо звучало в гостиничном бизнесе в Европе", - комментирует основатель Mogotel Вадим Мухин.