Страны Балтии могут запретить российским судам вход в свои порты

"Если эти дискуссии будут продолжаться невозможно долго, мне кажется, будет предпринят региональный шаг", - сказал Скуодис в четверг, 17 марта, в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, в Брюсселе идет очень много дискуссий о санкциях в отношении российских судов, но пока окончательный шаг не сделан. "Я могу только сожалеть об этом, потому что мне кажется, что мы должны были сделать это намного раньше", - сказал Скуодис, отметив, что пока в ЕС не хватает реалистичной оценки ситуации.
По его словам, Литва могла бы в одиночку ввести ограничения на заход российских судов в Клайпедский порт, но это было бы демонстративным решением, оно не было бы эффективным, поскольку требует более широкой договоренности сторон. Кроме того, российские корабли "исторически и без этого заходили всего несколько раз".
После нападения России на Украину ЕС рассматривает возможность запрета судам, плавающим под российским флагом или иным образом связанным с этой страной или ее филиалами и компаниями, заходить в порты стран ЕС.
Опрошенные BNS представители организаций литовских судовладельцев и агентов заявили, что такие санкции могут быть реализованы не в полной мере, поскольку не всегда удается быстро отследить связь судов с Россией.
Министр сообщения: в связи с санкциями против России больше всего может пострадать Вентспилсский порт
В связи с санкциями против России при худшем сценарии больше всего среди портов Латвии может пострадать Вентспилсский порт, сказал в интервью LЕТА министр сообщения Талис Линкайтс.
"У Вентспилсского порта как бывшего экспортного порта при критическом сценарии грузооборот может уменьшиться на две трети, у Рижского порта - на 45%, в Лиепае - от 20 до 30%", - сказал министр, отметив, что это предварительная оценка, и очень многое будет зависеть от обстоятельств.
Линкайтс сообщил, что всем подведомственным Минсообщения предприятиям поручено дать предварительную оценку ситуации, какие могут быть последствия.
"Должен сказать, что порты немного в лучшем положении, потому что латвийской экономике необходимо сырье, независимо от того, идет ли оно из России или других стран. Ясно, что одна большая часть этого сырья будет поступать по морю, то есть будет импортироваться и переваливаться через порты. Конечно, это не означает, что влияние не будет существенным", - сказал Линкайтс.