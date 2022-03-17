Страны Балтии могут запретить российским судам вход в свои порты

"Если эти дискуссии будут продолжаться невозможно долго, мне кажется, будет предпринят региональный шаг", - сказал Скуодис в четверг, 17 марта, в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, в Брюсселе идет очень много дискуссий о санкциях в отношении российских судов, но пока окончательный шаг не сделан. "Я могу только сожалеть об этом, потому что мне кажется, что мы должны были сделать это намного раньше", - сказал Скуодис, отметив, что пока в ЕС не хватает реалистичной оценки ситуации.

По его словам, Литва могла бы в одиночку ввести ограничения на заход российских судов в Клайпедский порт, но это было бы демонстративным решением, оно не было бы эффективным, поскольку требует более широкой договоренности сторон. Кроме того, российские корабли "исторически и без этого заходили всего несколько раз".

После нападения России на Украину ЕС рассматривает возможность запрета судам, плавающим под российским флагом или иным образом связанным с этой страной или ее филиалами и компаниями, заходить в порты стран ЕС.

Опрошенные BNS представители организаций литовских судовладельцев и агентов заявили, что такие санкции могут быть реализованы не в полной мере, поскольку не всегда удается быстро отследить связь судов с Россией.

Министр сообщения: в связи с санкциями против России больше всего может пострадать Вентспилсский порт

В связи с санкциями против России при худшем сценарии больше всего среди портов Латвии может пострадать Вентспилсский порт, сказал в интервью LЕТА министр сообщения Талис Линкайтс.

"У Вентспилсского порта как бывшего экспортного порта при критическом сценарии грузооборот может уменьшиться на две трети, у Рижского порта - на 45%, в Лиепае - от 20 до 30%", - сказал министр, отметив, что это предварительная оценка, и очень многое будет зависеть от обстоятельств.

Линкайтс сообщил, что всем подведомственным Минсообщения предприятиям поручено дать предварительную оценку ситуации, какие могут быть последствия.