Rīgas siltums построит пять новых теплоисточников на биотопливе

В этом году теплоисточники на биотопливе появятся в районе улицы Баускас, улицы Наутрену и в Вецмилгрависе, их общая мощность планируется в объеме 12 мегаватт (МВт). В свою очередь, в 2023 году в Болдерае планируется построить две биотопливные котельные общей мощностью 18 МВт. Рассматривается также альтернативный вариант по строительству одной более крупной котельной в Болдерае и масштабной реконструкции тепловых сетей. Запланированные инвестиции могут составить более 22 миллионов евро.

Как поясняет председатель правления Rīgas siltums Нормундс Талцис, уже сейчас половина тепла предприятием производится с использованием древесной щепы. Но, к сожалению, у предприятия нет возможности полностью изменить способ производства тепла в Риге, так как оно производит только 32% от необходимого столице объема, а остальное закупает у независимых производителей: АО Latvenergo, ООО Energia Verde, ООО Rīgas bioenerģija, ООО Rīgas enerģija, ООО Eco Energy Riga, ООО Juglas jauda, при этом основным производителем является Latvenergo, производящее тепло из природного газа.

Руководитель Rīgas siltums призывает помнить, что самая зеленая, дешевая и независимая энергия - это та, которая не потребляется. "Поэтому мы уже сейчас призываем рижан экономить тепло. Мы все от этого выиграем", - подчеркивает Талцис.

Неприемлемое вторжение России на Украину вызвало беспрецедентные потрясения на энергетическом рынке. Rīgas siltums вместе с Рижским техническим университетом и Рижской думой призывает каждого жителя пересмотреть свои привычки и сократить потребление энергии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Рижанам предлагается поделиться своим опытом по сокращению расходов домохозяйств на энергоресурсы посредством хэштега "#energy" в социальных сетях.