В Норвегии разбился военный самолет США: погибли четыре человека

Конвертоплан V-22B Osprey, сочетающий в себе компоненты самолета и вертолета, исчез в пятницу к югу от Буде на севере страны.

В субботу полиция обнаружила разбившийся самолет и погибших. По словам представителя полиции, самолет врезался в гору.

Самолет участвовал в учениях НАТО Cold Shoulder в Норвегии.