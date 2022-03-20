Вс, 20.03.2022
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Рижанин, 27 лет

В Норвегии разбился военный самолет США: погибли четыре человека

ФОТО: Josh Smith / REUTERS

Во время военных учений НАТО в Норвегии разбился американский военный самолет, четыре человека погибли, сообщило министерство обороны Норвегии.

Конвертоплан V-22B Osprey, сочетающий в себе компоненты самолета и вертолета, исчез в пятницу к югу от Буде на севере страны.

В субботу полиция обнаружила разбившийся самолет и погибших. По словам представителя полиции, самолет врезался в гору.

Самолет участвовал в учениях НАТО Cold Shoulder в Норвегии.

В учениях, которые продлятся до 1 апреля, принимают участие около 30 тысяч военнослужащих из стран Альянса и стран-партнеров, также участвуют около 200 самолетов и 50 кораблей.

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