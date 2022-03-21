Организованный оппозицией сбор подписей ценой в 800 тысяч евро приближается к фиаско

В феврале этого года большинство депутатов согласилось переделать Рижский и Вентспилсский порты в государственные акционерные общества, однако оппозиция использовала данную в Сатверсме возможность потребовать у президента остановить публикацию закона и попытаться провести народное голосование.

Для проведения референдума сначала в течение месяца необходимо собрать подписи десятой части избирателей. Таким образом, для начала необходимо почти 155 тысяч подписей.

Уже сейчас понятно, что противники закона даже не приблизились к этому числу. С 10 по 15 марта по всей Латвии подписались 846 человек.

В отличие от выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не может людей приглашать специально, так как подписываться приходится не всем, а только тем, кто считает, что порты не должны становиться госпредприятиями. Если политики, объявившие сбор этих подписей, сами подписываться не призовут, то активность так и останется низкой. Это может стать хуже всего посещаемым бором подписей.

Мероприятие длиной в месяц обойдется в 828 952 евро. Из них 576 390 нужны на зарплаты сборщиков подписей и других работников.

"Не знаю, я думаю, что эту сумму можно было бы потратить более целенаправленно", - отметила председатель ЦИК Кристине Берзиня.

Однако отозвать сбор подписей невозможно.