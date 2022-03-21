Пн, 21.03.2022
Никто не хочет быть зависим от российского газа, нефти или угля, Россия доказала, что так она старается оказать на нас давление Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET
Урсула фон дер Ляйен специально для TVNET

Организованный оппозицией сбор подписей ценой в 800 тысяч евро приближается к фиаско

Здание Сейма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Начатый по предложению 36 депутатов Сейма сбор подписей, чтобы не допустить изменений в законе о портах, посещается так плохо, что уже первые дни понятно, что нужное число подписей собрать не удастся, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Мероприятие длительностью в месяц обойдется госбюджету в 800 000 евро.

В феврале этого года большинство депутатов согласилось переделать Рижский и Вентспилсский порты в государственные акционерные общества, однако оппозиция использовала данную в Сатверсме возможность потребовать у президента остановить публикацию закона и попытаться провести народное голосование.

Для проведения референдума сначала в течение месяца необходимо собрать подписи десятой части избирателей. Таким образом, для начала необходимо почти 155 тысяч подписей.

Уже сейчас понятно, что противники закона даже не приблизились к этому числу. С 10 по 15 марта по всей Латвии подписались 846 человек.

В отличие от выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не может людей приглашать специально, так как подписываться приходится не всем, а только тем, кто считает, что порты не должны становиться госпредприятиями. Если политики, объявившие сбор этих подписей, сами подписываться не призовут, то активность так и останется низкой. Это может стать хуже всего посещаемым бором подписей.

Мероприятие длиной в месяц обойдется в 828 952 евро. Из них 576 390 нужны на зарплаты сборщиков подписей и других работников.

"Не знаю, я думаю, что эту сумму можно было бы потратить более целенаправленно", - отметила председатель ЦИК Кристине Берзиня.

Однако отозвать сбор подписей невозможно.

Сбор подписей против изменений в Рижском и Вентспилсском порту пройдет до 8 апреля. Активнее всего до этого подписывались в Вентспилсе - более 1% от задекларированных там обладающих правом голоса жителей. Следующие самоуправления с наибольшей активностью - находящиеся далеко от портов Аугшдаугавский и Лудзенский края.

Последние новости

НАВЕРХ
Back