Пн, 21.03.2022
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Гордон Браун, экс-премьер Великобритании

Рижский общественный транспорт: Животным бесплатно

Иллюстративное фото ФОТО: Andrejs Baburovs/LETA

В понедельник, 21 марта, комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта утвердил поправки к обязательным правилам, которые предусматривают, что в дальнейшем при перевозке домашних животных в общественном транспорте не нужно будет приобретать разовый билет на перевозку животных, сообщили в самоуправлении.

Статистика за 2021 год показывает, что в прошлом году на перевозку животных в городском общественном транспорте Риги было продано 2087 разовых билетов на общую сумму 3111 евро.

С учетом низкого спроса на этот тип билетов, который несоразмерен ресурсам, необходимым для обеспечения продажи билетов и администрирования отдельных видов билетов, самоуправление пришло к выводу, что экономически более целесообразно отказаться от установленной платы за перевозку животных и разрешить при условии соблюдения других правил перевозить животных в общественном транспорте бесплатно.

Комитет постановил, что требование о перевозке домашних животных в общественном транспорте максимальной вместимостью 21 место допускается только в том случае, если они перевозятся в подходящей сумке, контейнере или клетке как ручной багаж.

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