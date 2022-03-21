Рижский общественный транспорт: Животным бесплатно

Статистика за 2021 год показывает, что в прошлом году на перевозку животных в городском общественном транспорте Риги было продано 2087 разовых билетов на общую сумму 3111 евро.

С учетом низкого спроса на этот тип билетов, который несоразмерен ресурсам, необходимым для обеспечения продажи билетов и администрирования отдельных видов билетов, самоуправление пришло к выводу, что экономически более целесообразно отказаться от установленной платы за перевозку животных и разрешить при условии соблюдения других правил перевозить животных в общественном транспорте бесплатно.