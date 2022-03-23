Dobeles dzirnavnieks покупает конкурента

При этом СК пришел к выводу, что слияние Dobeles dzirnavnieks и Rīgas dzirnavnieks может создать значительные барьеры для эффективной конкуренции на рынках ржаной и пшеничной муки для конечных и промышленных потребителей, а также овсянки, мучных смесей, макаронных изделий и круп.

В результате слияния значительно снизится конкурентное давление на Dobeles dzirnavnieks, которое ранее создавал его ближайший конкурент Rīgas dzirnavnieks. Это создаст доминирующее положение объединенной компании на этих рынках и снизит эффективную конкуренцию.

В то же время СК констатировал, что Rīgas dzirnavnieks испытывает финансовые трудности и у компании есть высокая вероятность ухода с рынка, если слияние не будет осуществлено.

В руководстве Европейской комиссии по оценке горизонтальных слияний говорится, что слияние, которое в ином случае было бы проблематичным, но совместимо с общим рынком, может быть разрешено, если одна из сторон слияния является терпящей убытки компанией.

Запросив дополнительную информацию, СК оценил соответствие Rīgas dzirnavnieks этим критериям и установил, что все три критерия, указанные в законе о конкуренции, соблюдены.

Если запретить слияние с Dobeles dzirnavnieks, Rīgas dzirnavnieks уйдет с рынка, а Dobeles dzirnavnieks захватит его долю. Ввиду ввиду этих конкретных обстоятельств СК принял решение разрешить слияние.

Оборот Rīgas dzirnavnieks в 2020 году составил 24,119 млн евро, а убытки - 372 571 евро.

Группе Baltic Mill принадлежат несколько предприятий по переработке зерна и производству продуктов питания в странах Балтии - одна из старейших и крупнейших мельниц Malsena plius и производитель макаронных изделий Amber Pasta в Литве, Rīgas dzirnavnieks в Латвии и Balti Veski в Эстония.

В 2020 году оборот Dobeles Dzirnavnieks составил 170,14 млн евро, что на 31,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 35,3% до 5,68 млн евро.