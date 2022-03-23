Нефть или газ? Кариньш предсказал, на что могут направить санкции против РФ

По его словам, ситуация очень изменчива - если вечером 24 февраля, когда Россия начала агрессию на Украине, среди европейских лидеров шла дискуссия о необходимости введения санкций в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, то уже через несколько дней Германия поставляла Украине оружие и обязалась увеличить свой оборонный бюджет.

"Я в данный момент не вижу возможности [эмбарго на природный газ], мы могли бы скорее договориться об эмбарго на нефть, где у нас совершенно другая ситуация", - сказал премьер.

Кариньш также признал, что цены на энергоносители неизбежно будут расти, но в то же время нужно помнить, что Латвия не одинока в этой ситуации, так как цены будут расти по всей Европе.

Глава правительства отметил, что, если Европа не введет эмбарго на российский газ, Латвия, скорее всего, продолжит закупать его у этой страны. "Хотелось бы, чтобы российского газа вообще не было, чтобы мы больше туда деньги не посылали, но нам, конечно, нужны энергоресурсы. Если вся Европа согласится на эмбарго, мы, конечно, пойдем на это", - сказал он.

В то же время Кариньш подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Латвия не столкнется с энергетическими проблемами, так как в Инчукалнском подземном хранилище достаточно газа, в том числе начата закачка газа на следующий сезон.