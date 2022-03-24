Pasažieru vilciens: ситуация с запчастями для поездов местами критическая

Говоря о влиянии войны России в Украине и санкциях ЕС, Григулис сказал, что негативное влияние однозначно связано с тем, что действующие поезда произведены в советское время.

Новейший поезд - 1988 года выпуска. Это означает, что все запчасти и комплектующие для Pasažieru vilciens закупались в постсоветском пространстве. Раньше в Латвии был "Рижский вагоностроительный завод", который производил поезда, но сейчас его больше нет, и поэтому нет возможности закупать запчасти на месте.

"Мы были в Эстонии и пытаемся купить запчасти, которые у них еще есть на складе. Конечно, мы должны искать какие-то альтернативы, и у нас были встречи как с итальянскими, так и с польскими и чешскими производителями", - сказал Григулис, добавив, что проблема в настоящее время также в сырье, так как железо, алюминий и многие другие виды сырья также поступают с постсоветского пространства, где сейчас действуют ограничения.

Глава Pasažieru vilciens заявил, что отсутствие запчастей ставит под угрозу движение поездов, поэтому необходимо найти альтернативу.

"Мы ее ищем, находим какие-то решения, в некоторых сегментах создан буфер. Но есть сегменты, где ситуация критическая", - сказал Григулис, упомянув в качестве примера проблемы с двигателями ранее попавшего под санкции российского завода "Звезда". Этими двигателями оснащены семь дизельных поездов Pasažieru vilciens.

Григулис подчеркнул, что нужно благодарить мастеров компании, которые иногда творят чудеса. Он сказал, что самый старый поезд был построен в 1960-х годах, и "требуется виртуозная работа, чтобы содержать его в порядке".

На вопрос, что будет делаться, если какой-то из действующих поездов выйдет из строя, Григулис ответил, что были разработаны разные сценарии.

Если Pasažieru vilciens окажется в ситуации, когда запасных поездов больше не будет, начнутся проблемы с движением.