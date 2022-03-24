"Северсталь" на грани неплатежеспособности

"Северсталь" заявила, что "процентный платеж по еврооблигациям, отправленный компанией 16 марта, не поступил на счет эмитента - люксембургской группы - поскольку этот платеж был заморожен банком-корреспондентом, Citibank в США, в связи с расследованием регулирующих органов".

Компания "Северсталь" должна до среды выплатить проценты в размере 12,6 млн долларов (11,5 млн евро).

"Мы не можем выплачивать проценты по облигациям нашим держателям еврооблигаций" - написал в социальной сети "ВКонтакте" генеральный директор компании Александр Шевелев.

"Это чрезвычайная ситуация, в которой нет нашей вины", - отметил он.

"Северсталь сохраняет устойчивое финансовое положение, подтверждает свою готовность и намерение полностью погасить свой долг, и у нас есть для этого необходимые ресурсы", - добавил Шевелов.

"К сожалению, наши западные финансовые партнеры заморозили обработку платежа компании. Мы продолжаем консультироваться с партнерами и делаем все возможное, чтобы держатели облигаций получили свои средства".

В Латвии действует металлообрабатывающая и оптовая компания Severstal Distribution, владельцем которой на 100% является "Северсталь".