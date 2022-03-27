Гражданам России хотят перестать выдавать вид на жительство. Но будут и исключения

На второй день войны Национальное объединение подготовило изменения к закону об иммиграции, которые предусматривали не только отказ от выдачи новых видов на жительство гражданам России, но и аннулирование уже имеющихся. Однако это предложение поддержку Сейма не получило. Поэтому

коалиция подготовила компромисс: аннулировать вид на жительство в случае, если иностранец прославляет военные преступления или его действия противоречат интересам государственной безопасности. Впрочем, по данному вопросу еще предстоит голосование.

На этой неделе - спустя месяц после вторжения России в Украину - уже от руководства нескольких партий начали звучать мнения, что стоило бы прекратить выдавать гражданам России вид на жительство. Глава МВД Мария Голубева дала задание подготовить соответствующие поправки, сохранив и исключения, например, из соображений гуманности.

Впрочем, похожие изменения еще несколько недель назад предлагал депутат Сейма Янис Домбрава, однако до рассмотрения они пока не дошли. "Со стороны МВД я особо не понимаю этих действий. Это такое симулирование деятельности или у них действительно нет работников, которые следят за тем, что происходит в Сейме? Так как эти предложения подготовлены на очень хорошем уровне", - считает Домбрава.

Председатель ответственной комиссии Сейма Юрис Ранцанс подтвердил, что не будет ждать, пока поправки разработает МВД, а на следующей неделе направит на дискуссии и голосование те изменения, которые в Сейм уже поданы. Он не согласен, что в данном вопросе произошли задержки: "Я думаю, мы реагируем даже супербыстро на все изменения".

Всего Латвия выдала иностранцам 46 472 вида на жительство. Из них гражданам России - 10 347. Почти половина их получили, приобретя недвижимость. Если добавить и постоянные виды на жительство, то в Латвии позволено проживать более чем 50 тысячам граждан России.

Пока в статистике не видно возросшего интереса к новым видам на жительство со стороны россиян. С начала войны заявки подали 307 граждан России. Это даже немного меньше, чем в январе, когда было 343 заявки.

В Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что те, кто получил положительный ответ о выдаче вида на жительство, сейчас не могут приехать за документами, так как гражданам России визы не выдают.

Однако 160 граждан России после начала войны получили гуманитарные визы, чтобы можно было прибыть в Латвию. В МИД пояснили, что это журналисты, работники культуры и члены их семей, подверженные риску преследования, которым министерство помогло перебраться через границу.

"МИД довольно часто сталкивается с такими случаями, когда, например, в Латвию переселяется офис Deutsche Welle, офис Радио "Свобода". Открывается русская редакция. Будет довольно много работников, и часть из них - граждане России. Я думаю, в таких случаях разрешение на работу, вид на жительство будут выдаваться",

- отметил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Тенденция последних месяцев свидетельствует о том, что у большей части граждан России рассмотрение заявок для получения вида на жительство будет продлено, так как доказательства об их финансовом положении предоставляли подверженные санкциям банки. В этом месяце примерно 10 отказов было в связи с возражениями органов безопасности.