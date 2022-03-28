Минимум четыре предприятия выразили интерес к строительству в Латвии газового терминала

В связи с желанием и необходимостью снизить или совсем отказаться от поставок природного газа из России по всей Европе и в Латвии интенсивно думают над альтернативами и просчитывают самые выгодные варианты. Одна из возможностей - поставка сжиженного природного газа, используя особые суда и терминалы. Такой уже ранее был построен в Клайпеде. Но сейчас начались дискуссии о строительстве еще одного терминала в Балтийском регионе.

"Если мы хотим в среднесрочной перспективе продолжать работать с газом, то нам в Балтийском регионе необходим второй терминал сжиженного газа", - заявил 17 марта с трибуны Сейма премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Полная мощность терминала в Клайпеде - 36 тераватт/час в год. Это примерно столько же, сколько потребление Литвы (~20 TWh), Латвии (~10 TWh) и Эстонии (~ 5TWh) вместе взятых. Однако мощность становится недостаточной, если добавить и Финляндию (~ 30 TWh), которая уже два года находится на едином рынке с Эстонией и Латвией.

Для принятия решения недостаточно только терминала и привезенного на судах газа. Нужно учитывать и соответствующие мощности, чтобы их можно было направить в нужном направлении и объеме. Например, пропускная способность трубы Литва - Латвия наполовину меньше, чем мощность Клайпедского терминала. Это планируется улучшить до 2023 года.

Планы снизить зависимость от российского газа или отказаться от него совсем означают и новые возможности для бизнеса сжиженного газа.

"И в Латвии есть коммерсанты, которые усматривают такую возможность и выразили интерес, кроме того, отправимся в Америку поинтересоваться возможностью строительства такого терминала на коммерческих принципах, поговорим и с соседями. Так как, как я уже сказал, важно, чтобы такой терминал был в регионе и чтобы он был экономически обоснован и основан на экономических принципах", - отметил министр экономики Янис Витенбергс.

В Латвии наиболее известный из ранее предложенных проектов - идея терминала сжиженного газа в Скулте. Его начали продвигать шесть лет назад, но затея остановилась после возражения жителей и отказа правительства гарантировать поставку определенного объема газа. Теперь, чтобы унять возражения жителей, терминал предложено строить в море. На этой неделе девелоперы побывали на переговорах и с эстонскими создателями энергетической политики.

По словам председателя правления Skulte LNG Terminal Улдиса Салминьша, партнеры предприятия имеют опыт в строительстве газовых терминалов по всему миру, есть у них опыт и в поставке газа и торговле им.

"Мы говорили не с одним потенциальным партнером, и среди них есть и очень серьезные потенциальные вкладчики из США, которые могут стать стратегическими инвесторами", - указал он.

В Министерстве экономики подтвердили, что к ним обращались минимум четыре потенциальных инвестора. Предложения нужно оценить сначала в рамках своего государства, а затем с лучшим из них можно садиться за стол переговоров с соседними странами. Ранее страны Балтии о строительстве одного регионального терминала договориться не смогли, Литва построила свой сама, и за него потребители вынуждены платить своего рода КОЗ. Возможно, на этот раз общие решения будут найдены.