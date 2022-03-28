Украина сегодня: отравление Абрамовича, ограничения на въезд в РФ, возвращение Ирпеня

❗️Bellingcat: трех человек из переговорной делегации по Украине, возможно, отравили химическим оружием. Одним из них мог быть Роман Абрамович. Россия может ввести визовые ограничения для граждан "недружественных стран". Страны-члены G7 отклонили требование РФ об оплате газа в рублях. Известны дата и время нового раунда переговоров между Украиной и Россией.

🇺🇦 Сводка ВСУ: армия Украины отвоевала часть территории у Бровар к востоку от Киева. Сама тяжелая обстановка все еще в осажденном Мариуполе, где под постоянными обстрелами до сих пор вынуждены жить - десятки тысяч мирных жителей. Ситуация в городе описывается как гуманитарная катастрофа. Продолжаются бои в Харьковской области. На донецком и луганском направлениях отбиты пять атак, войска РФ понесли потери в живой силе и технике. Глава города Ирпень Александр Маркушин объявил о его освобождении от военных РФ. Ожесточенные бои за город продолжались с февраля.

🇷🇺 Сводка Минобороны РФ: авиация уничтожила 36 украинских военных объектов, уничтожено 19 дронов и сбито пять ракет РСЗО "Смерч" в Херсонской области, сбиты пять украинских самолетов. Военные ведут наступательные действия в Донецкой области. Чеченские власти заявляют, что Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь "пообщаться, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий, чтобы освободить город".

🗣 "Они нервничают": Зеленский высказался о попытке запретить его интервью российским журналистам. "Мы европейская армия": Арестович осудил жестокое обращение с российскими военными. Мэр Мариуполя: за 27 дней осады погибло 5 тыс. жителей, в том числе 210 детей. 170 тыс все еще в городе. Исследователь: Группировки в российских силовых структурах ищут возможности свергнуть Путина.

🛑 Прощай, пиво: из России уходят Heineken и Carlsberg. Германия запретила демонстрацию символа Z. "Новая газета" приостанавливает свою работу "до окончания "специальной операции на территории Украины".

🇱🇻 Полиция пыталась убрать антивоенный плакат режиссера Пакалниньша у посольства России. Дистанцируясь от символической связи, комплекс Z-Towers меняет название.