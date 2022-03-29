Даугавпилсский локомотиворемонтный завод увольняет 240 человек

Как заявили представители DLRR, война России против Украины оказала серьезное влияние на деятельность завода. Задолженность украинского предприятия Metinvest Group перед DLRR за выполненные заказы составляет 8,23 млн евро. Украинская компания подтвердила готовность рассчитаться, но не может этого сделать, так как в стране прекращены платежи в другие государства.

Представители DLRR указывают, что предприятие неоднократно обращалось к премьер-министру и министрам, а также в финансовое учреждение развития Altum с просьбой о кратковременной поддержке в чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить поток финансовых средств.

DLRR предложил экономически обоснованный план, как освоить новые рынки, но для этого требуется время и государственная поддержка. Чтобы рассчитаться по обязательствам в феврале и марте, DLRR занял средства у частных учреждений, но далее так продолжаться не может.

Как указало руководство DLRR, предприятию требуется ссуда для обеспечения оборотных средств, и оно готово ее вернуть, как только у украинских партнеров появится возможность рассчитаться с DLRR.

Руководство DLRR заявляет, что не хочет увольнять работников, чтобы им пришлось переквалифицироваться для поиска новой работы. DLRR - важное предприятие железнодорожной инфраструктуры, которое обеспечивает в Даугавпилсском регионе работу для более чем 600 человек, но сейчас завод вынужден уволить часть из них, чтобы сохранить рабочие места для остальных.

В 2020 году оборот DLRR составил 46,76 млн евро, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году, а прибыль предприятия выросла в 6,3 раза - до 2,066 млн евро.

DLRR зарегистрирован в 1991 году, его основной капитал составляет 24,4 млн евро. Истинным бенефициаром компании является эстонский бизнесмен Олег Осиновский.