Информация о проектах кохезии ЕС теперь доступна каждому

На сайте видно, что за этот период в Латвии были реализованы 2102 проекта: 235 в Курземе, 233 в Земгале, 325 в рижском районе, 832 в Риге, 257 в Видземе и 283 в Латгале. На карте указано место реализации каждого проекта и, нажав на синее кольцо, можно получить детализированную информацию о каждой проделанной работе - сроки выполнения, программа, общий бюджет и софинансирование ЕС, а также довольно обширное описание проекта.

Это впервые, когда была создана и сделана доступной для всех такая всеобъемлющая платформа данных о проектах. В настоящее время информация о проделанной работе приводится на английском языке, но со временем она станет доступной на всех языках ЕС.

Создание такой базы данных требовало тесного сотрудничества с управляющими учреждениями в различных странах-участниках или регионах, поскольку проекты кохезии управляются национальными и региональными органами.

"Kohesio предлагает всеобъемлющий сбор информации, чтобы узнать, как политика кохезии помогает укреплять наш Союз. Благодаря Kohesio, политика кохезии становится еще более открытой и прозрачной. С помощью всего нескольких кликов каждый может узнать, как именно ЕС инвестирует в регионы и города, чтобы способствовать конвергенции и экономической, социальной и территориальной сплоченности. Этот новейший инструмент дополняет опубликованный в прошлом месяце отчет о кохезии и платформу открытых данных. У проектов, финансируемых политикой кохезии, не будет секретов!" - в заявлении о начале работы платформы написала Элиза Феррейра, европейский комиссар по политике сплочения и реформам.

Платформа Kohesio гарантирует, что информация, хранящаяся в органах управления, доступна всем. С помощью впечатляющего набора данных она демонстрирует важный вклад политики сплочения в экономическую, территориальную и социальную сплоченность регионов ЕС, а также в зеленый и цифровой переход путем реализации и финансирования широкого спектра приоритетов политики в странах-участниках.

В базе данных содержится информация о 1,5 миллионах проектов периода финансирования 2014-2020 годов, как и данные о 500 000 получателях поддержки и состоянии реализации проектов. Всю информацию можно просмотреть на интерактивной карте, которая позволяет точно определить местонахождение каждого проекта.

Kohesio поможет пользователям получить обширное представление об использовании денег и преимуществах. Например, изучить, как ERAF поддерживает создание цифровой платформы во Франции. В ней также сообщается о финансируемом ESF проекте YouthReach в Ирландии, который помогает молодым людям, преждевременно бросившим школу, возобновить обучение и сделать первые успешные шаги на пути к трудоустройству. Только в период с 2014 по 2020 год программа поддержала 14 000 молодых людей. Наконец, Kohesio может показать, как Фонд кохезии помогает улучшить железнодорожное сообщение в Чехии.

В сотрудничестве с управляющими учреждениями, назначенными государствами-участниками для управления финансированием сплочения, комиссия продолжит разработку платформы Kohesio, чтобы включить проекты из нового программного периода 2021-2027 годов. В ближайшие месяцы платформа станет доступной на всех официальных языках ЕС.