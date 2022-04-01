Домбровскис: Европа стремится снизить зависимость от российского газа

Домбровскис пояснил, что ЕС явно решил постепенно стать менее зависимым от российского газа, поэтому в настоящее время ЕС работает над поиском альтернативных решений.

Краткосрочный план ЕС направлен на то, чтобы к осени обеспечить газовые хранилища достаточным количеством газа для покрытия потребления государствами-членами на весь следующий зимний сезон. Странам предлагается участвовать в совместных закупках на добровольной основе.

Домбровскис признал, что для некоторых стран, таких как балтийские, этот переходный процесс будет сложнее, поскольку альтернативные варианты поставок ограничены.

Представитель ЕК добавил, что страны ЕС все еще расследуют дело о возможном манипулировании ценами на газ со стороны российского государственного газового гиганта "Газпром".

Обсуждая декрет об оплате российского газа в рублях, подписанный в Кремле, Домбровскис сказал, что не уверен, какова цель этой схемы, но попытка шантажа Россией не удастся и Европа по-прежнему будет платить за энергию в евро или долларах.