Совет Европы выступил с заявлением по массовому убийству в Буче

"Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", - подчеркивается в заявлении.

"Российские власти несут ответственность за эти зверства, совершенные в то время, когда они контролировали эту территорию", - говорится в заявлении.

"Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные за них государственные чиновники и военные начальники, будут привлечены к ответственности", - также отмечается в заявлении.

Евросоюз заявляет о поддержке расследования военных преступлений и преступлений против человечности, которое ведет прокурор Международного уголовного суда (МУС), а также Комиссия по расследованию Управления верховного комиссара ООН по правам человека. ЕС оказывает содействие Генпрокуратуре Украины в сборе и сохранении доказательств военных преступлений, пишет "Медуза".

"Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке ускорит работу над дальнейшими санкциями в отношении России.

Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну", - заявили в Совете Европы.