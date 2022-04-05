Вт, 5.04.2022
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Главное управление разведки Украины

Airbnb перестает принимать резервации от пользователей из России и Беларуси

ФОТО: Shutterstock

Платформа для сдачи ночлегов в интернете Airbnb с 4 апреля запретила пользователям из России и Беларуси резервировать жилье на платформе, говорится в сообщении предприятия.

Начиная с понедельника, также отменены все резервации в России и Белоруссии.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что резервация ночлега и высказывание своих впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше никуда не смогут оформить резервации", - отмечается в сообщении предприятия.

Ранее сообщалось, что Airbnb бесплатно разместит до 100 тысяч украинских беженцев в Европе.

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