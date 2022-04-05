Airbnb перестает принимать резервации от пользователей из России и Беларуси

Начиная с понедельника, также отменены все резервации в России и Белоруссии.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что резервация ночлега и высказывание своих впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше никуда не смогут оформить резервации", - отмечается в сообщении предприятия.