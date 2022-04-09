Сб, 9.04.2022
Публичное признание - это тоже принятие. Да, я такая. Да, я леопард. Но я научусь с этим жить, не ненавидя свое тело, а принимая. Спасибо, что выслушали. Это был мой каминг-аут. Анна Седокова, певица
Анна Седокова, певица

Начато уже 15 уголовных дел в связи с поддержкой российской агрессии против Украины

Плакаты у посольства России в Риге ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С момента вторжения Российских вооруженных сил в Украину Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила в общей сложности 15 уголовных дел в связи с действиями по выражению поддержки агрессии России против Украины и ее народа, сообщили в СГБ.

В настоящее время в рамках этих уголовных процессов девяти лицам присвоен статус подозреваемого, а в отношении четверых лиц возбуждено уголовное дело.

В отношении трех подозреваемых в качестве меры пресечения применен арест. Как сообщалось ранее, задержанные - представитель центра духовного развития и исцеления DVS Urantija Айвис Василевскис, основатель и администратор русскоязычной тематической группы "Криминальная Латвия" в Facebook Юрий Михайлов и блогер Кирилл Федоров.

Шесть уголовных процессов возбуждено по двум статьям Уголовного закона, а именно за оправдание и героизацию военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины и за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни.

Пять уголовных процессов открыто по статье Уголовного закона за действия, направленные на разжигание этнической ненависти и межнациональной розни против подданных Украины путем использования автоматизированной системы обработки данных.

Четыре уголовных процесса ведется в связи с оправданием и прославлением военных преступлений вооруженных сил России на территории Украины.

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