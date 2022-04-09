Минэкономики: вместо Tallink нишу смогут занять другие судоходные компании

В Минэкономики подчеркивают, что по крайней мере в ближайшие месяцы паромное сообщение между Ригой и Стокгольмом не будет возобновлено, но для путешественников доступны другие виды транспорта в Швецию. В их числе - паромные перевозки из Вентспилса в Нинасхамн, которые осуществляет Stena Line, а воздушное сообщение со Швецией предлагают airBaltic, Ryanair, SAS и Norwegian Air.

Министерство информирует, что Швеция является одним из приоритетных целевых рынков, определенных в латвийской стратегии маркетинга туризма: в этой стране организуются кампании о Латвии как привлекательном туристическом направлении, а также визиты представителей СМИ и туроператоров в Латвию. Латвийский туристический портал Travel Latvia также предоставляет информацию на шведском языке.

Минэкономики отмечает, что туристическая отрасль в Латвии и во всем мире значительно пострадала за последние два года из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19, поэтому на текущий год возлагались надежды, что с ослаблением влияния пандемии начнется восстановление отрасли и более активный туристический сезон.

Однако из-за развязанной Россией войны в Украине в настоящее время прогнозируется, что количество иностранных туристов, направляющихся в Латвию, не увеличится в той степени, в которой предполагалось изначально.

Как уже сообщалось, эстонский паромный оператор АО Tallink Grupp и Управление социального страхования Эстонии подписали договор о краткосрочной аренде судна Isabelle, поэтому в этом году компания не возобновит паромные рейсы по маршруту Рига-Стокгольм, а судно будет использовано для временного размещения беженцев с Украины, прибывающих в Эстонию.