Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью

Кроме того, Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Вступление в силу этого документа должно стать очередным усилением санкций в сфере торговли и защиты прав человека.

В четверг, 7 апреля, оба закона были одобрены Конгрессом.

Новые санкции ЕС против России

8 апреля, реагируя на убийства мирных жителей в Украине, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе утвердили дополнительные санкции против РФ, предусматривающие эмбарго на импорт из России угля и других твердых ископаемых энергоносителей с августа 2022 года.

Кроме того, Евросоюз запрещает поставки высокотехнологичных товаров в РФ. Новый пакет санкций предполагает полный запрет в ЕС транзакций для четырех российских банков, включая ВТБ.

Кроме того, европейские санкции включают в себя дальнейшие ограничения торговли с РФ. В частности, речь идет об экспорте в РФ реактивных двигателей, квантовых компьютеров, полупроводников, программного обеспечения и транспортного оборудования объем которых оценивается в 10 млрд евро. В перечень штрафных мер также вошел запрет на импорт из РФ древесины, цемента и морепродуктов из России на сумму 5,5 млрд евро.