Дорогу Мадона - Цесвайне реконструируют. Цена проекта - 10 млн евро

AS Latvijas Valsts ceļi объявило закупку на реконструкцию указанной дороги на участке между 42,787-м и 60,140-м км. Поступило четыре заявки, и договор был заключен с объединением ACBR8, в состав которого входят SIA ACBR и SIA 8 CBR.

Финальный отчет об оценке закупки показывает, что строительство системы электроснабжения, составляющее 1,42% от закупки, передано субподрядчику SIA Woltec.

Компания ACBR зарегистрирована в 2003 году, ее основной капитал составляет 438 750 евро, по информации Firmas.lv. Оборот предприятия в 2020 году составил 24,82 млн евро, а прибыль - 1,4 млн евро. Контрольный пакет акций "ACBR" (93,53%) принадлежит AS A.C.B..

Компания 8 CBR зарегистрирована в 2009 году, ее основной капитал составляет 303 226 евро. Оборот компании в 2020 году составил 33,2 млн евро, а прибыль - 2,31 млн евро. Контрольный пакет акций 8 CBR (99,5%) также принадлежит AS A.C.B..

Акционерами A.C.B. косвенно являются Валдис Лейниекс, Эдвин Танкелсонс, Игорь Рапопорт и Александр Плоткин.