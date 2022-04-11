В Салдусе горела крыша спортзала, соединенного со школой

В 19:51 пожарным поступил вызов на улицу Лиела в Салдусе, где открытым пламенем горела крыша двухэтажного каменного дома.

Прибыв на место, сотрудники VUGD обнаружили, что горит крыша спортзала, примыкающего к школе. Агентству LETA известно, что это Салдусская основная школа.

20 человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

Незадолго до 22:00 распространение огня было ограничено.

По данным VUGD горящее здание является новостройкой. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Информации о пострадавших нет.

Как сообщил агентству LETA председатель Салдусской городской думы Марис Зустс, здание серьезно пострадало, но до экспертизы ничего сказать нельзя. Здание находится в стадии строительства, и сегодня велись строительные работы на крыше.