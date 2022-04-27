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Чемпионы по борьбе с коррупцией, дело Лембергса и "латвийская смесь": как Латвии помогают США

Глава отдела прессы и культуры посольства США в Латвии Ричард Дамстра ФОТО: Посольство США

Борьба с коррупцией является приоритетом для национальной безопасности США. В рамках новой Стратегии по противодействию коррупции США уделяют пристальное внимание дипломатическим связям и использованию ресурсов иностранной помощи для достижения этих целей. Глава отдела прессы и культуры посольства США в Латвии Ричард Дамстра рассказал RUS TVNET о том, как именно правительство США помогает нашей стране бороться с коррупцией, насколько успешно это сотрудничество и чего ждать от новых санкций против России.

3 июня 2021 года президент США Джо Байден объявил борьбу с коррупцией одним из основных приоритетов национальной безопасности США. 6 декабря прошлого года Белый дом опубликовал первую в истории США Стратегию по противодействию коррупции. Основные тезисы этой стратегии коснулись пяти  направлений:

  • Борьба с коррупцией на всех уровнях, включая трансграничные связи, инвестиционные портфели и формирование корпораций.
  • Противодействие незаконному финансированию.
  • Привлечение к ответственности коррумпированных лиц.
  • Сохранение и укрепление международного взаимодействия.
  • Дипломатическое взаимодействие и использование иностранной помощи.

- Зачем США сотрудничать со странами ЕС в борьбе с коррупцией?

- Коррупция является основным интересом национальной безопасности Соединенных Штатов. Это часть нашей внешней политики не только в Латвии, но и во всем мире. Причина, по которой это так важно, заключается в том, что коррупция подрывает доверие к учреждениям. Коррупция истощает важные ресурсы и подрывает безопасность стран, делая их менее стабильными. Это очень важная установка среди наших союзников в НАТО. Например, с Латвией, потому что у нас есть общие интересы безопасности, поэтому мы хотим убедиться, что наш союз крепкий. В рамках альянса мы все отдаем приоритет борьбе с коррупцией. Мы хотим бороться против коррупционеров, чтобы укрепить наши интересы безопасности. 

- Как именно выглядит это сотрудничество в Латвии?

- В Латвии мы боремся с коррупцией в трех разных направлениях.

Первая область связана с сотрудничеством с правоохранительными органами. У нас в посольстве есть атташе по правовым вопросам. Его офис работает с латвийскими правоохранительными органами, такими как Государственная полиция, помогая расследовать и обмениваться информацией о трансграничных международных преступлениях. Они сотрудничают и вместе пытаются распутать и остановить международные криминальные сети, или сети организованной преступности. Время от времени можно увидеть в прессе сообщения из ФБР или Министерства юстиции, в которых рассказывается о недавнем деле, раскрытом при сотрудничестве США и Латвии. Так, несколько месяцев назад США объявили об аресте жителя Эстонии*, причастного к операции по вымогательству.

Он был арестован с помощью латвийской Государственной полиции.

Его передали США. Такое сотрудничество существует в правоохранительных органах.

*Как сообщило в марте 2022 года Министерство юстиции США, 37-летний гражданин Эстонии Максим Березан был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения. Он был обвинен в совершении кибератак на десятки миллионов долларов. Мужчина был пойман в Латвии, где его передали властям США в 2020 году.

Второе направление - это техническая помощь и поддержка Латвии. У нас есть несколько программ здесь. У нас есть постоянный юрисконсульт, он опытный федеральный прокурор в США. В партнерстве с латвийскими учреждениями он организует обучающие семинары и мероприятия по повышению квалификации для судей, прокуроров, полицейских управлений, для регулирующих органов, чтобы улучшить их навыки по выявлению и пресечению коррупции.

Например, он работал с Латвийским центром подготовки судей и организовывал семинары, чтобы сделать судебные процессы более эффективными.

Он работал над разработкой этического кодекса для прокуроров, чтобы обеспечить беспристрастность и этичность прокурорских действий и помочь укрепить общественное доверие к прокурорским службам. Это всего лишь несколько примеров деятельности.

Третье направление - информирование общественности об угрозах, которые несет коррупция. Мы делаем это, работая с представителями гражданского общества, такими как Delna**, и мы предоставили Delna некоторые гранты и работали с ними, организуя круглые столы для обсуждения вопросов эффективного управления, комплекса интересов, законов о лоббировании с целью повышения осведомленности общественности об этих проблемах.

** "Общество за прозрачность - Delna" - это филиал международной антикоррупционной организации в Латвии Transparency International (TI). TI работает с 1993 года, а Delna - с 1998 года. Delna является ведущей латвийской неправительственной организацией в области борьбы с коррупцией, и ее целью является создание открытого, справедливого и демократического общества, свободного от коррупции в политике, государственном и частном секторах, а также в межличностных отношениях.

Другой пример: в прошлом году Госдепартамент США наградил "чемпиона по борьбе с коррупцией" Юриса Юрисса***, который в настоящее время возглавляет Отдел Генпрокуратуры Латвии по координации борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем. Он также был ведущим прокурором в деле против Айварса Лембергса****. Он очень много работает и борется с коррупцией на высоком уровне здесь, в Латвии. Мы хотим поощрять такую работу и выразить общественное признание людям, которые борются с коррупцией.

Так как для Латвии борьба с коррупцией также является приоритетом, у нас получается хорошее партнерство. 

***В 2021 году Юрис Юрисс, главный прокурор отдела Генпрокуратуры Латвии по координации борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, признан одним из 12 "чемпионов по борьбе с коррупцией", которые "своей работой и борьбой за прозрачность и ответственность меняют мир к лучшему". Премия учреждена Госдепартаментом США.

****Айвар Лембергс - латвийский политик, называемый олигархом, крупный предприниматель, с 1988 года до момента своего ареста в феврале 2021 года занимал пост мэра Вентспилса. 22 февраля 2021 года Лембергс был признан виновным по обвинению во взяточничестве и отмыванию денег и приговорен к 5 годам тюремного заключения, штрафу в размере 20 000 евро и конфискации имущества на десятки миллионов евро. 25 февраля 2022 года он внес залог в размере 100 000 евро и вышел из тюрьмы.

- Вырастет ли уровень коррупции из-за санкций, веденных против России?

- Санкции беспрецедентны в истории нашего альянса из-за того, насколько быстро они были приняты, насколько они широко распространены, насколько они согласованы с европейскими союзниками. Эти санкции вступают в силу очень быстро, и они будут продолжать появляться, пока Россия продолжает свою жестокую войну в Украине.

При этом также существует риск того, что Россия или субъекты, действующие от имени Российской Федерации, попытаются уклониться от санкций, что является формой коррупции.

Латвия и США являются членами Целевой группы по финансам, которая входит в состав международной организации, помогающей отслеживать и предотвращать отмывание денег. Таким образом, через этот орган мы повысили нашу бдительность и обмен информацией, чтобы попытаться выявить случаи, когда организации пытаются уклониться от санкций.

Кроме того, у Министерства финансов США есть FinCEN, и это орган, который также контролирует отмывание денег и финансовые операции. Они очень внимательно относятся к вопросам потенциального уклонения от санкций. Они выпустили ряд предупреждений и индикаторов о признаках того, что конкретная транзакция или конкретная компания могут пытаться уклониться от санкций. Они делятся этой информацией с нашими партнерами. Министерство финансов США также ввело дополнительные санкции в отношении сетей, которые уклоняются от санкций.

Это новый вид подставных компаний, которые появляются, чтобы создать впечатление, что это не Россия пытается совершить сделку, а на самом деле это не так.

Мы занимаемся такими компаниями и стараемся блокировать их. У меня нет точной цифры о случаях коррупции после начала войны в Украине, но могу сказать, что США и Латвия мониторят все случаи очень тщательно. Хорошая новость в том, что на политическом уровне и США, и Латвия настроены серьезно на усиление санкций. Я уверен, что любые потенциальные случаи коррупции будут расследованы. 

Я думаю, будет справедливо предположить, что Россия сама попытается заняться коррупционными практиками, чтобы избежать воздействия санкций и нанести ущерб собственной экономике. Эти санкции были разрушительными для России. Это привело к 15-процентному падению экономического роста, 600 частных компаний покинули Россию, очень высокая инфляция, рубль потерял большую часть своей стоимости. Такое экономическое воздействие, вероятно, усилит желание участвовать в коррупционных действиях. С другой стороны, США и НАТО сейчас лучше осознают риски коррупции. Защита всех стран против коррупции теперь усилится.

- Недавно издание Bloomberg сообщило о том, что в Латвии смешивают топливо с российским дизельным топливом, чтобы обойти санкции. Такое топливо называют "латвийской смесью". Занимаются ли США расследованием этого дела?

- Я не знаю детали этого дела, но я точно знаю, что

это такой случай, в расследовании которого будут заинтересованы США совместно с Латвией.

Если будут опубликованы доказательства этого случая, начнется расследование. 

Как обстоят дела с коррупцией в Латвии сейчас?

Индекс восприятия коррупции (ИВК) в Латвии за год улучшился, но все еще отстает от среднего уровня ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют данные международной антикоррупционной организации Transparency International, предоставленные обществом Delna.

 

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