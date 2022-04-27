Чемпионы по борьбе с коррупцией, дело Лембергса и "латвийская смесь": как Латвии помогают США

Так как для Латвии борьба с коррупцией также является приоритетом, у нас получается хорошее партнерство.

***В 2021 году Юрис Юрисс, главный прокурор отдела Генпрокуратуры Латвии по координации борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, признан одним из 12 "чемпионов по борьбе с коррупцией", которые "своей работой и борьбой за прозрачность и ответственность меняют мир к лучшему". Премия учреждена Госдепартаментом США.

****Айвар Лембергс - латвийский политик, называемый олигархом, крупный предприниматель, с 1988 года до момента своего ареста в феврале 2021 года занимал пост мэра Вентспилса. 22 февраля 2021 года Лембергс был признан виновным по обвинению во взяточничестве и отмыванию денег и приговорен к 5 годам тюремного заключения, штрафу в размере 20 000 евро и конфискации имущества на десятки миллионов евро. 25 февраля 2022 года он внес залог в размере 100 000 евро и вышел из тюрьмы.

- Вырастет ли уровень коррупции из-за санкций, веденных против России?

- Санкции беспрецедентны в истории нашего альянса из-за того, насколько быстро они были приняты, насколько они широко распространены, насколько они согласованы с европейскими союзниками. Эти санкции вступают в силу очень быстро, и они будут продолжать появляться, пока Россия продолжает свою жестокую войну в Украине.

При этом также существует риск того, что Россия или субъекты, действующие от имени Российской Федерации, попытаются уклониться от санкций, что является формой коррупции.

Латвия и США являются членами Целевой группы по финансам, которая входит в состав международной организации, помогающей отслеживать и предотвращать отмывание денег. Таким образом, через этот орган мы повысили нашу бдительность и обмен информацией, чтобы попытаться выявить случаи, когда организации пытаются уклониться от санкций.

Кроме того, у Министерства финансов США есть FinCEN, и это орган, который также контролирует отмывание денег и финансовые операции. Они очень внимательно относятся к вопросам потенциального уклонения от санкций. Они выпустили ряд предупреждений и индикаторов о признаках того, что конкретная транзакция или конкретная компания могут пытаться уклониться от санкций. Они делятся этой информацией с нашими партнерами. Министерство финансов США также ввело дополнительные санкции в отношении сетей, которые уклоняются от санкций.

Это новый вид подставных компаний, которые появляются, чтобы создать впечатление, что это не Россия пытается совершить сделку, а на самом деле это не так.

Мы занимаемся такими компаниями и стараемся блокировать их. У меня нет точной цифры о случаях коррупции после начала войны в Украине, но могу сказать, что США и Латвия мониторят все случаи очень тщательно. Хорошая новость в том, что на политическом уровне и США, и Латвия настроены серьезно на усиление санкций. Я уверен, что любые потенциальные случаи коррупции будут расследованы.

Я думаю, будет справедливо предположить, что Россия сама попытается заняться коррупционными практиками, чтобы избежать воздействия санкций и нанести ущерб собственной экономике. Эти санкции были разрушительными для России. Это привело к 15-процентному падению экономического роста, 600 частных компаний покинули Россию, очень высокая инфляция, рубль потерял большую часть своей стоимости. Такое экономическое воздействие, вероятно, усилит желание участвовать в коррупционных действиях. С другой стороны, США и НАТО сейчас лучше осознают риски коррупции. Защита всех стран против коррупции теперь усилится.

- Недавно издание Bloomberg сообщило о том, что в Латвии смешивают топливо с российским дизельным топливом, чтобы обойти санкции. Такое топливо называют "латвийской смесью". Занимаются ли США расследованием этого дела?

- Я не знаю детали этого дела, но я точно знаю, что

это такой случай, в расследовании которого будут заинтересованы США совместно с Латвией.

Если будут опубликованы доказательства этого случая, начнется расследование.

Как обстоят дела с коррупцией в Латвии сейчас?

Индекс восприятия коррупции (ИВК) в Латвии за год улучшился, но все еще отстает от среднего уровня ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют данные международной антикоррупционной организации Transparency International, предоставленные обществом Delna.