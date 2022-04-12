Кто в случае необходимости переймет хранение сжиженного аммиака в Вентспилсе?

VVD созвала комиссию по оценке рисков, которая, рассмотрев ситуацию, решила, что территорию терминала нужно полностью освободить от жидкого аммиака. Такое решение было основано на ограниченных финансовых средствах предприятия, при которых невозможно полностью покрыть все расходы по безопасному хранению сжиженного аммиака.

Оператор предоставил информацию, что весь сжиженный аммиак можно вывести из терминала в течение примерно недели, загрузив два танкера.

Генеральный директор VVD Элита Баклане-Ансберга проинформировала о решении комиссии чиновников Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM), а также Комиссию по рынку финансов и капитала. VVD предоставила мнение, что для предотвращения угрозы утечки химических веществ предприятию Ventamonjaks стоит разрешить осуществление платежей, предусмотренных в виде оплаты за неотложные мероприятия по безопасному хранению сжиженного аммиака, а также нужно решить вопрос о возможности освободить терминалы Вентспилсского порта от опасного груза.

Напомним, из-за санкций, наложенных на Россию в результате начатой Владимиром Путиным войны в Украине, хранение около 40 000 тонн находящегося в Вентспилсе опасного вещества - сжиженного аммиака - находится под угрозой.

Юрис Пуце, председатель парламентской фракции "Для развития/За!", в ведении которой находится VARAM, указал, что эта ситуация показывает более широкую проблему с обслуживанием таких подверженных санкциям предприятий. Еще один пример - находящийся в Риге терминал минеральных удобрений, поэтому ответственные министерства должны разработать модель управления такими предприятиями, находящимися под санкциями, пояснил политик.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что ответственный за санкции совет создал рабочую группу, в которой VARAM с VVD этот вопрос переймут в свое ведение. Планируется, что во вторник состоится заседание ответственной группы, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Как уже сообщалось, из-за наложенных на Россию санкций предприятие Ventamonjaks, в резервуарах которого находится 40 000 тонн опасного вещества - жидкого аммиака, не может рассчитаться с предприятием VK Terminal Services, оказывающим Ventamonjaks ряд услуг, в том числе по хранению аммиака.

В свою очередь у VK Terminal Services к 22 апреля закончатся средства и не будет возможности рассчитаться за электроэнергию и газ пропан. В связи с этим предприятие останется без пропана и электричества, поэтому не сможет обеспечить хранение аммиака. Газ пропан, необходимый, чтобы факел не погас и ситуация была безопасной, можно получить только по предоплате в размере 100%.