В Резекне теплоснабжение подорожает в 4 раза

В апреле у предприятия Rēzeknes siltumtīkli истекает срок договора на поставку природного газа с AS Latvijas gāze, который был заключен "на выгодных для города условиях".

Как указывает самоуправление, этот договор позволил городу сохранить низкий тариф на отопление в текущем отопительном сезоне, в то время как в других городах Латвии тарифы значительно выросли.

В конце 2021 года цена природного газа на рынке достигла 130 евро за МВт/ч. В результате новой закупки в апреле компания приобрела природный газ для нужд города по цене 109 евро за МВт/ч, что было в десять раз дороже, чем раньше.

Произведя перерасчет затрат на производство тепла, SIA Rēzeknes siltumtīkli подало в Комиссию по регулированию общественных услуг тариф на отопление, который с мая предусмотрен в размере 198,14 евро за МВт/ч без налога на добавленную стоимость, при этом цена на газ составляет 81% от общей суммы тарифа.

В настоящее время тариф на производство тепла в городе составляет 30,20 евро за мегаватт/час, но с 1 мая цена вырастет до 159,91 евро. Тариф на передачу и распределение также вырастет на 212% - с нынешних 12,05 евро за мегаватт/час до 37,67 евро.