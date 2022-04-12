Lux Express: cпрос на поездки в Россию увеличился вдвое

- Наоборот! Начиная с 24 февраля спрос увеличился вдвое. Первые две недели наблюдался наибольший спрос со стороны России: 60% билетов были выкуплены в Европу, и 40% в обратном направлении. Теперь соотношение 50 на 50.
- Кто стал основным пассажиром Lux Express? Как изменился состав клиентуры?
- Раньше примерно половина пассажиров была из России, и еще половина - из Эстонии. Теперь интерес к поездкам со стороны пассажиров из других стран увеличился с 5 до 25%. Среди них - немцы, американцы и даже обладатели таких паспортов, которые эстонские пограничники видят впервые.
- То есть на фоне последних событий спрос на перевозки Lux Express заметно увеличился?
- Мы надеялись, что в апреле возобновится нормальное сообщение, будет разрешен туризм. Эстонское консульство до февраля выдавало по 2000 виз в месяц. Прогнозировался большой спрос, но все изменилось после 24 февраля.
Когда стало известно о первых санкциях, люди стали бежать из России, спрос на билеты резко повысился. Изменение курса рубля вызвало следующую волну спроса.
Две недели прошли в очень напряженном графике. Вместо обычных трех рейсов в день нам пришлось выполнять по 7-8.
Последние пару недель спрос стабилизировался. По половине пассажиров едет в обоих направлениях: родственники, студенты, бизнесмены.
- И это при том, что Россия не отменяла спецразрешения на въезд и выезд?
- Да, так и есть.
Россия по-прежнему живет в режиме пандемии. Никаких изменений по части отмены спецразрешений до сих пор нет.
Выехать из России по туристической визе можно только с медицинской путевкой в СПА-центр, но таких пассажиров стало гораздо меньше.
- В первые две недели вам приходилось заниматься и вывозными рейсами. Кого вывозили в первую очередь?
- По нашим данным, 11% иностранных пассажиров, или около 1000 человек, не были жителями России и Эстонии. Среди них были беженцы из Мариуполя, следовавшие через Россию в Европу. Выезжали из страны и украинцы, ранее проживавшие в России.
В отсутствии поездов и самолетов автобусные перевозки в Таллинн и Хельсинки стали востребованной альтернативой.
- Не было ли у беженцев проблем с пересечением границы?
- Были, но этот вопрос пусть комментируют компетентные органы.
Могу лишь констатировать, что время проверок на границе значительно увеличилось – до 5-6 часов.
Если возникали вопросы со стороны российских пограничников и ФСБ, а также со стороны эстонского Департамента полиции и погранохраны, задержки увеличивались до 5-6 часов.
- Пять-шесть часов на границе и плюс еще столько же - время в пути?
- Да. Больше 12 часов в сумме занимает дорога из Таллинна в Санкт-Петербург. Каждый рейс проходит по-разному, в зависимости от конкретных случаев.
- Страны Балтии недавно закрыли свои границы для грузопотоков из России и Беларуси. С пассажирскими перевозками пока без изменений?
- Да. У нас грузов нет, есть только пассажиры. Мы надеялись, что благодаря этому освободится человеческий ресурс для проверки на границах и они ускорятся, но, увы, разницы так и не почувствовали. На скорость проверок это не повлияло.
- Может ли дело дойти до того, что граница закроется и для пассажиров, следующих на автобусах и автомобилях с российскими и белорусскими номерами?
- Я лично в это не верю.
Даже в советское время при железном занавесе Георг Отс крсировал между Таллинном и Хельсинки, и самолетами "Аэрофлота" можно было летать в страны Европы.
Другой вопрос - сколько останется в конечном итоге пассажиров? Визы больше не выдают, имеющиеся скоро начнут заканчиваться. По всей видимости, останутся только те клиенты, которые имеют родственников или вид на жительство в Эстонии или России. Полагаю, что порядка 10 000-20 000 человек смогут в будущем передвигаться между двумя странами.
Кто сейчас основной пассажир Lux Express?
Какие рейсы позволяют компании держаться на плаву?
Как проходит доставка украинских беженцев из России?
Продолжает ли Россия требовать спецразрешения на въезд и выезд?
Насколько востребована линия Санкт-Петербург – Хельсинки после закрытия железнодорожного сообщения с Финляндией?
Как выживает Lux Express в условиях резкого подорожания топлива?
Каких шагов ждут транспортные фирмы от правительства?