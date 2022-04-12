Lux Express: cпрос на поездки в Россию увеличился вдвое

Две недели прошли в очень напряженном графике. Вместо обычных трех рейсов в день нам пришлось выполнять по 7-8.

Последние пару недель спрос стабилизировался. По половине пассажиров едет в обоих направлениях: родственники, студенты, бизнесмены.

- И это при том, что Россия не отменяла спецразрешения на въезд и выезд?

- Да, так и есть.

Россия по-прежнему живет в режиме пандемии. Никаких изменений по части отмены спецразрешений до сих пор нет.

Выехать из России по туристической визе можно только с медицинской путевкой в СПА-центр, но таких пассажиров стало гораздо меньше.

- В первые две недели вам приходилось заниматься и вывозными рейсами. Кого вывозили в первую очередь?

- По нашим данным, 11% иностранных пассажиров, или около 1000 человек, не были жителями России и Эстонии. Среди них были беженцы из Мариуполя, следовавшие через Россию в Европу. Выезжали из страны и украинцы, ранее проживавшие в России.

В отсутствии поездов и самолетов автобусные перевозки в Таллинн и Хельсинки стали востребованной альтернативой.

- Не было ли у беженцев проблем с пересечением границы?

- Были, но этот вопрос пусть комментируют компетентные органы.

Могу лишь констатировать, что время проверок на границе значительно увеличилось – до 5-6 часов.

Если возникали вопросы со стороны российских пограничников и ФСБ, а также со стороны эстонского Департамента полиции и погранохраны, задержки увеличивались до 5-6 часов.

- Пять-шесть часов на границе и плюс еще столько же - время в пути?

- Да. Больше 12 часов в сумме занимает дорога из Таллинна в Санкт-Петербург. Каждый рейс проходит по-разному, в зависимости от конкретных случаев.

- Страны Балтии недавно закрыли свои границы для грузопотоков из России и Беларуси. С пассажирскими перевозками пока без изменений?

- Да. У нас грузов нет, есть только пассажиры. Мы надеялись, что благодаря этому освободится человеческий ресурс для проверки на границах и они ускорятся, но, увы, разницы так и не почувствовали. На скорость проверок это не повлияло.

- Может ли дело дойти до того, что граница закроется и для пассажиров, следующих на автобусах и автомобилях с российскими и белорусскими номерами?

- Я лично в это не верю.

Даже в советское время при железном занавесе Георг Отс крсировал между Таллинном и Хельсинки, и самолетами "Аэрофлота" можно было летать в страны Европы.

Другой вопрос - сколько останется в конечном итоге пассажиров? Визы больше не выдают, имеющиеся скоро начнут заканчиваться. По всей видимости, останутся только те клиенты, которые имеют родственников или вид на жительство в Эстонии или России. Полагаю, что порядка 10 000-20 000 человек смогут в будущем передвигаться между двумя странами.

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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber