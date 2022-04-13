Терминалы в Вентспилсе отрицают причастность к "латвийской смеси"

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские энергетические компании ищут обходные пути для того, чтобы сохранить поток российской нефти, при этом публично отказываясь от сотрудничества с Россией. На нефтяном рынке появилась "латвийская смесь" - дизельное топливо, используемое в качестве решения для поставки российского продукта в смеси с продуктом другого происхождения. Вентспилс упоминается в публикации Bloomberg как место, где происходит смешивание.

Представители Ventbunkers отмечают, что из-за санкций, введенных в отношении России и Беларуси Европейским союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) услуги по хранению и перевалке нефти на терминале Ventbunkers в настоящее время не предоставляются.

"Следовательно, мы не имеем и не можем иметь никакого отношения к смешиванию российского дизельного топлива", - заявили в Ventbunkers.

Представители Ventall termināls также заявили, что на терминале не осуществляются и не осуществлялись действия, описанные СМИ. Кроме того, в компании подчеркивают, что дизельного топлива на терминале не было с 2015 года.

В том числе компания заявила, что Ventall termināls продолжит соблюдать все латвийские нормативные акты, а также местные и международные санкции.

Представители компании выразили осуждение России за нападение на Украину, призвав правительство Латвии сделать все возможное, чтобы остановить российскую агрессию.

И представители Ventspils nafta terminals утверждают, что указанный терминал не является нефтехранилищем, о котором пишет Bloomberg.

Представители предприятия подтвердили, что Ventspils nafta termināls полностью соблюдает действующие санкционные правила. Если введение новых пакетов санкций повлияет на деятельность компании, она примет немедленные меры для обеспечения того, чтобы бизнес соответствовал требованиям, говорится в сообщении компании.

На пресс-конференции в понедельник, 11 апреля, после встречи формирующих правительство партий министр экономики Янис Витенбергс заявил, что опубликованная Bloomberg информация о смешивании российского дизельного топлива с топливом иного происхождения в Вентспилсе вызывает тревогу и Минэкономики проверит ее.

Компания Ventbunkers зарегистрирована в 2004 году, а ее основной капитал составляет 6,822 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv. Финансовые данные компании за последние три года недоступны. Реальными бенефициарами Ventbunkers являются швейцарский юрист Рудольф Мерони, гражданка Австрии Урсула Харанд и бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Ventall termināls тоже была зарегистрирована в 2004 году и имеет основной капитал в размере 8,315 млн евро. Оборот компании в 2020 году составил 7,15 млн евро, а прибыль достигла 400 000 евро. Ventall termināls принадлежит зарегистрированной в Швейцарии компании Transmar Holding.

Предприятие Ventspils nafta termināls зарегистрировано в 2003 году, его основной капитал составляет 21,48 миллиона евро. Оборот компании в 2020 году составил 30,04 млн евро, а прибыль достигла 2,44 млн евро. Ventspils nafta termināls входит в группу энерготрейдера Vitol Group, владельцами компании являются зарегистрированные в Нидерландах компании Martank B.V. (51%) и VTTI Terminals II (49%).

Также ранее сообщалось, что Служба государственной безопасности (VDD) пока не выявила случаев обхода международных санкций, установленных в отношении России и Беларуси.