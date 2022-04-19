В Латвии до конца года объявлен энергетический кризис в снабжении нефтепродуктами

Распоряжение предусматривает, что Государственный кризисный центр по энергетике является учреждением, ответственным за координацию деятельности в период государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов.

Также разрешен выпуск на рынок резервов безопасности нефтепродуктов, и устанавливается обязанность держателей запасов нефтепродуктов подготовить их к выпуску. При этом предусмотрено, что лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов, а также поставщики критически важных услуг имеют право обращаться в Государственное бюро контроля за строительством (BVKB) за разрешением на закупку нефтепродуктов из резервов безопасности.

Контроль за выполнением распоряжения будут осуществлять Государственная полиция и Служба государственных доходов, обеспечивая, чтобы нефтепродукты не вывозились из Латвии и выдавались в соответствии с решениями BVKB.

Как сообщалось, 14 апреля правительство постановило, что розничные продавцы топлива и поставщики критически важных услуг смогут в случае необходимости закупать топливо из государственных резервов.

Как пояснил министр экономики Янис Витенбергс, такое решение правительства обеспечит выход из ситуации в случае каких-либо перебоев на рынке топлива. В настоящее время у Латвии имеются запасы нефти, которые позволяют народному хозяйству функционировать в течение 90 дней.

В то же время министр констатировал, что текущая ситуация в сфере торговли топливом стабильна, и сообщений о том, что поставки могут быть прекращены, нет, однако в текущей геополитической ситуации риски существуют.